Flybus, dopo il periodo promozionale gratuito, dal 1 luglio il servizio sarà a pagamento

Genova. Concluso il periodo di lancio e promozione, da lunedì 1° luglio per utilizzare Flybus, così come per tutti gli altri servizi gestiti da AMT, occorrerà essere muniti di un titolo di viaggio.

Si potrà salire a bordo con un qualsiasi abbonamento AMT, con il biglietto ordinario rete urbana AMT, il biglietto integrato AMT/Trenitalia e i biglietti turistici.

Flybus è in servizio tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 22.00 con una frequenza di 15 minuti.

Ricordiamo che i biglietti si possono acquistare presso le biglietterie AMT, la biglietteria FS della stazione di Sestri Ponente, l’Ufficio IAT dell’aeroporto, sul sito www.amt.genova.it (sezione acquisto online e via SMS), tramite la APP di AMT, a bordo bus, alle emettitrici AMT e presso le rivendite convenzionate.