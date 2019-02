Viabilità, camion si incastra nel sottopasso tra via Carrara e V Maggio. Code e disagi a Quarto

Genova. Un camion si è incastrato sotto il ponte della ferrovia che “salta” via Carrara a pochi metri dalla congiunzione con via V Maggio, a Quarto.

Al momento via Carrara risulta essere bloccata in entrambe le direzioni, e in zona si stanno creando code e disagi per la circolazione veicolare.

Sul posto Vigili del Fuoco e polizia locale che stanno effettuando le operazioni di rimozione, a cui seguiranno le verifiche di stabilità e danno per l’infrastruttura ferroviaria.