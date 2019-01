Genova. Il 2019 inizia nel peggiore dei modi per il CDM futsal Genova: il team ligure di Serie A2 vola in Sardegna solo per subire una pesante sconfitta contro il Città di Sestu.

Il risultato finale è stato di 7-2 per i padroni di casa: il CDM ha sofferto le assenze di Leandrinho, Luan Costa e Fabio Core, oltre alla squalifica di Simone Foti.

La gara è da subito in salita per i genovesi, che si ritrovano sotto con uno doppio vantaggio sardo siglato da Hozjan. Nel secondo tempo il vantaggio sardo si allunga a sei reti, prima di un timodo affacciarsi CDM dalle parti del portiere di casa.

Le reti genovesi sono state siglate da Gianluca Luise e da Andrea Ortisi: per Luise questa è stata la prima marcatura in Serie A2 della carriera. Altra nota statistica il debutto di Gianluca Confortin: il portiere classe 2000 è subentrato all’espulso Yuri Pozzo.

La classifica del girone vede ora il CDM al settimo posto, a quota 15 punti; prossima sfida, sabato 12 gennaio, contro il Mantova. La società terza in classifica ospiterà la squadra di Michele Lombardo in una sfida davvero difficile per i genovesi.

Non positivo nemmeno l’inizio di 2019 da parte dell’Athletic: 10-5 il risultato in casa del Futsal Sangiovannese in Serie B, per un nono posto in classifica alquanto pericoloso. Risultati e classifica della Serie B.