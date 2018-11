Genova. Dopo due giornate di campionato, nella Serie D di pallavolo maschile solo tre squadre procedono a punteggio pieno. Il girone unico è così guidato da Subaru Olympia volley, Sabazia Apm e Spazio sport. Ferme a zero punti in coda sono Santa Sabina, Admo, 3 Stelle villaggio e Barbudos.

Vittoria per la Spazio sport nel derby con il Cus Genova: domenica pomeriggio il match si è concluso con un 3-0 netto ma combattuto nei parziali. Tre a zero casalingo anche per l’Olympia, che ha piegato con una certa facilità i Barbudos Albenga. Vittoria in trasferta, comunque netta, per la Sabazia, che a Pietra Ligure ha avuto la meglio sul Maremola volley.

Tre a zero in trasferta è il risultato anche della sfida tra 3 Stelle villaggio e Volley Primavera; 3-1 per il team di casa si sono invece concluse le gare Adpsm2013 Rapallo – Admo volley e Serrafrutta Alassio – Santa Sabina.