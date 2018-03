Caos treni, i pendolari: “Levante trascurato, tra Sestri L. e Brignole poteva essere mantenuto il servizio”

Genova. “Non ci si può dimenticare del Levante. Giusto il 19 Febbraio lamentavamo l’approssimazione con cui RFI e Trenitalia stavano gestendo i primi avvertimenti di mal tempo, ora purtroppo ci troviamo nel più totale disastro”. E’ la protesta del comittao pendolari del Levante ligure. “Eppure sono passati neanche due mesi da quel 12 Gennaio in cui l’Assessore Berrino assicurava che non ci sarebbero più stati problemi per il mal tempo come quelli avvenuti nei mesi scorsi – è la denuncia del comitato – Il risultato è che almeno un 75 % della Liguria stamattina è rimasta paralizzata per scambi e linee elettriche ghiacciate e quel 25% di regione in cui si sarebbe potuto circolare è rimasto paralizzato per disorganizzazione”.

I pendolari del Levante accusano: “Oggi però abbiamo visto che, nonostante tra Sestri Levante e Genova Brignole non ci fossero problemi di sorta, la struttura preposta non è stata in grado di gestire in maniera adeguata la situazione, probabilmente concentrando tutte le risorse nelle aree più critiche, non dando la dovuta attenzione all’unico territorio in cui si poteva mantenere un servizio se pur limitato nella tratta e nella frequenza”.

Dati alla mano, il comitato ha preparato una tabella (sotto): “L’unico treno in partenza da levante che è riuscito ad arrivare a Genova Brignole è il treno 11220 in partenza da Sestri Levante alle 05:47……..dopo di che il dramma più totale. Tanti viaggiatori si sono trovati bloccati per ore a Quarto, Recco, Santa Margherita Ligure e Chiavari. I più fortunati hanno trovato un treno che dopo ore li ha riportati a casa, i più audaci sono arrivati in ufficio all’ora di pranzo o nel primo pomeriggio. Questo non è servizio pubblico, questo non è il servizio per cui paghiamo!”.

I opendoklar chiedono una presa di posizione forte da parte delle istituzioni regionali, “dal Presidente Toti e dall’Assessore Berrino che il 12 Gennaio hanno firmato un contratto che ci legherà a Trenitalia per i prossimi 15 anni, non possiamo pensare che i nostri anni a venire saranno gestiti con un tale disinteresse nei confronti dei cittadini”.