Busalla, Gianfranco Cannistrà: “Vittoria importante, avanti così”

Busalla. “Il goal della ‘premiata specialità’ della squadra (ndr, la punizione di Marco Compagnone), ci ha spianato la strada, tanto che, dal quel momento, abbiamo giocato e gestito la gara con l’ Albenga, nel modo in cui volevamo, senza correre pericoli di sorta”.

Gianfranco Cannistrà, al settimo cielo, elogia i suoi giocatori: “E’ da dicembre che, per un motivo o per l’altro, non riesco ad avere la rosa al completo, situazione che ci avrebbe permesso di disputare un altro tipo di campionato. Tuttavia, anche nei momenti difficili, abbiamo sempre cercato la qualità del gioco, perdendo alcune gare, più per episodi, che per inferiorità tecnico tattica. Quando giochiamo ‘da Busalla’, siamo in grado di giocarcela alla pari con tutti, comprese le squadre che vanno per la maggiore”.

Anche oggi, Compagnone ha lasciato il segno…

“Marco è un giocatore straordinario, mi ritengo fortunato di averlo con me. In questi anni di calcio, ho visto pochi giocatori, degni del suo livello”.

Il ‘golden boy’ Edoardo Repetto ha segnato ancora, mentre Andrea Piccardo ti ha ringraziato per averlo messo in condizione di essere convocato nella Nazionale Dilettanti, che giocherà il prestigioso torneo internazionale ‘Roma Caput Mundi’…

“Repetto è cresciuto molto e sono felice per lui, come per Piccardo, al quale rispondo che il merito di quanto ottenuto è soprattutto suo”.