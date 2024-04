Zerocalcare a Genova tra firmacopie e incontro a Palazzo Ducale per presentare il nuovo libro

Genova. Zerocalcare è pronto a presentare a tutta Italia, Genova inclusa, la sua ultima fatica. Il libro-fumetto “Quando muori resta a me”, oltre 300 pagine edite come sempre da Bao Publishing, sarà “fuori” il 7 maggio.

Pochi giorni dopo, il 14 maggio, Michele Rech, il nome del fumettista ormai riconosciuto tra gli intellettuali più influenti del nostro Paese, sarà a Genova con un doppio, anzi triplo, appuntamento.

Alle 15 Zerocalcare sarà alla libreria Feltrinelli di via Ceccardi per dedicare qualche schizzo ai lettori. Alle 18 ci sarà il momento firmacopie. Mentre alle 21, a Palazzo Ducale, è previsto un talk che lo vedrà protagonista.

“Quando muori resta a me”, il nuovo fumetto, è già preordinabile. Il 7 maggio contemporanea uscirà anche l’audiolibro, letto dallo stesso Zerocalcare con Neri Marcoré. e da @nerimarcoreofficial.

Nel frattempo Zerocalcare continua anche con il suo supporto alla causa del popolo palestinese. Proprio in questi giorni, attraverso i social, ha diffuso le coordinate per sostenere un progetto per creare una rete internet per le comunicazioni a Gaza in grado di aggirare il blocco israeliano.

QUANDO MUORI RESTA A ME

“Un viaggio con suo padre verso il paesino tra le Dolomiti da cui proviene la famiglia paterna sarebbe la scusa perfetta per capire meglio Genitore 2, ma Zerocalcare e suo padre sono incapaci di parlarsi di cose significative. Questo rende difficile la trasferta, quando si capisce che la loro famiglia non è vista di buon occhio – anzi, da alcuni è proprio odiata – in paese. Le radici dell’odio risalgono a prima della Grande guerra, e si intrecciano al mistero che circonda, da trentacinque anni, il giorno più misterioso ed emblematico della vita di Calcare, quello che lui fin da bambino ricorda come “Il giorno di Merman”. Negli interstizi dei non detti, l’amore incrollabile di un padre per il suo unico figlio attraversa alcune delle pagine più buie della Storia del nostro Paese, silenziosamente coraggioso. Una storia in cui Zerocalcare si costringe a guardarsi allo specchio e non si fa sconti nel raccontare ciò che vede.