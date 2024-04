Genova. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in forze in via Borneto, nel quartiere di Morego, in Valpolcevera, per l’incendio di un’abitazione.

I fatti sono accaduti nella notte, poco dopo le 24. Il rogo è partito dal tetto, probabilmente a causa del surriscaldamento di una canna fumaria, ma si è esteso presto a tutta la palazzina anche per via del solaio in canniccio. Danni ingenti e abitazione non agibile.

16 i pompieri intervenuti con vari mezzi e squadre per spegnere le fiamme. Due persone, i due inquilini della casa, sono stati evacuati. Non risultano feriti o intossicati.

Il lavoro è proseguito tutta la notte e anche oggi proseguiranno le opere di minuto spegnimento e messa in sicurezza.

Sempre nella notte altro incendio di abitazione a Cicagna, in Val Fontanabuona, in via Monsignor Giacomo Costa.

guarda tutte le foto 10



Incendio in una palazzina a Morego, massiccio intervento dei pompieri

Ieri pomeriggio, i vigili del fuoco erano entrati in azione in via del Lagaccio per un incendio sviluppatosi all’ultimo piano di un palazzo.