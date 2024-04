Val Fontanabuona, ragazza svegliata nel cuore della notte dal tetto in fiamme: salva

Cicagna. La scorsa notte, intorno alle 2, i vigili del fuoco hanno operato per l’estinzione di un tetto in fiamme a Cicagna, in Val Fontanabuona.

Oltre alla squadra di Rapallo, a dare supporto, anche la squadra di Chiavari. La ragazza che dormiva all’interno della casa si è messa in salvo autonomamente.

Nonostante la difficoltà ad avvicinare i mezzi a causa della stretta strada, il pronto intervento ha permesso di limitare l’incendio a una porzione dell’edificio di circa 20 metri quadrati.

Un altro intervento nella notte per un rogo in abitazione, ma più massiccio, è stato messo in atto dai pompieri di Genova nel quartiere di Morego, in Valpolcevera.