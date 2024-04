Incendio in un appartamento di via Del Lagaccio, un’anziana intossicata dal fumo

Genova. Un incendio è divampato poco prima delle 19 di oggi, venerdì 26 aprile, al sesto piano di un palazzo di via Del Lagaccio, a Genova.

A prendere fuoco, secondo le prima informazioni, il materasso di un letto, forse per una sigaretta lasciata accesa.

Sul posto i vigili del fuoco, con quattro squadre, hanno avuto ragione delle fiamme in poco tempo. Il rogo ha più che ha altro fatto sprigionare molto fumo.

Per questo una residente nello stabile, una donna di 73 anni, aprendo la porta di casa per pochi secondi, è rimasta comunque intossicata.

E’ stata presa in carico dai militi arrivati, la Croce Bianca Carbonara e la Croce Verde Genovese, che l’hanno portata al Villa Scassi di Sampierdarena.

Nessun rischio per la persona che si trovava in casa e che ha chiamato subito i pompieri.

La viabilità di via Del Lagaccio è stata temporaneamente interrotta per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza.