Sampierdarena, domani la “Caccia al Tesoro” per bambini e ragazzi in piazza Settembrini

Genova. Domani in piazza Luigi Settembrini a Sampierdarena si svolgerà un pomeriggio all’insegna del divertimento e della sana competizione con la Caccia al Tesoro.

L’evento, organizzato dal Civ Cantore e Dintorni con il patrocinio del Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova, è aperto a tutte le famiglie dei bambini che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado. Tale iniziativa offre un’esperienza coinvolgente per i bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni.

La registrazione avrà inizio alle ore 16:00 e terminerà alle ore 17:00. Durante la caccia, i partecipanti potranno gareggiare da soli o in gruppo, seguendo mappe per individuare punti “chiave” e accumulare crediti. Lungo il percorso, saranno dislocati punti di animazione e sfide speciali da superare. Si prega di fare ritorno al punto di partenza entro le 18:30/19:00, una volta individuati tutti i punti e superate le prove.

Sono previsti premi speciali per i primi tre classificati, nonché premi di consolazione per tutti i partecipanti. È fondamentale sottolineare che l’evento ha ottenuto il patrocinio del Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova e la partecipazione è completamente gratuita.

“Sono previsti tre punti di animazione in cui i partecipanti dovranno affrontare prove speciali e accumulare punti per procedere – spiega Roberta Veri del direttivo del Civ -. Gli eventi sono stati supportati dai negozi aderenti, i quali rilasceranno un timbro o un adesivo per certificare la visita, consentendo ai partecipanti di acquisire punti extra. Al termine del percorso, in piazza Settembrini, verranno assegnati premi speciali ai gruppi o individui che torneranno con il maggior numero di punti e nel minor tempo. I premi includono giochi in scatola, pupazzi e puzzle a tema piratesco, ispirati al mondo di One Piece. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un attestato di partecipazione e un premio commemorativo. Le attività di animazione lungo il percorso saranno gestite da Magic Moonland, una nuova realtà nel territorio, che promette di coinvolgere e divertire tutti i partecipanti”.