Cade e batte la testa durante un’escursione sul monte di Portofino: interviene l’elisoccorso

Camogli. Vigili del fuoco, 118 e tecnici del Soccorso Alpino mobilitati nel pomeriggio di lunedì per soccorrere un anziano escursionista caduto lungo un sentiero del monte di Portofino.

L’uomo, ottant’anni, si era incamminato per raggiungere San Fruttuoso attraverso il sentiero che passa per località Pietre Strette. Lungo il percorso però è scivolato e ha battuto la testa.

Immediata la chiamata al 112 per chiedere aiuto. Per recuperare l’uomo si sono attivate una squadra dei vigili del fuoco e il Soccorso Alpino insieme con l’ambulanza inviata dal 118.

Le condizioni del pensionato non sarebbero gravi, ma visto il punto in cui è caduto è stata predisposta la partenza dell’elisoccorso, così da accompagnarlo in ospedale nel più breve tempo possibile.