Corruzione, Spinelli sui portuali: “Se fossero disposti a lavorare a cottimo, Genova farebbe un salto di qualità enorme”

Genova. “Se ci fosse un gruppo di portuali che volesse lavorare a cottimo, il porto di Genova farebbe un salto enorme perché questo monopolio è la rovina del porto di Genova”. Lo dice Aldo Spinelli in un’intercettazione con l’allora presidente dell’authority del porto Paolo Emilio Signorini. Siamo nel gennaio del 2022, poco prima delle elezioni per il rinnovo del console della Compagnia unica.

Spinelli parla con Signorini del lavoro in porto che “… non abbiamo mai lavorato così, c’è pieno…”. L’imprenditore parla delle elezioni auspicando la vittoria di Silvano Ciuffardi, ex vice console della compagnia che aveva presentato una sua lista alternativa a quella del console Antonio Benvenuti. “Io sai cosa prevedo? – dice Spinelli a Signorini – Prevedo che ci sarà… che non sarebbe male… se venisse fuori due compagnie… che si facciano la concorrenza, hai capito? Perché Ciuffardi è più imprenditore, Benvenuti è un politico che ha fatto sempre il sindacalista”.

E insiste: “ Se ci fosse un… un… un gruppo di portuali che vogliono… cioè, lavorare… eeee… a cottimo, diciamo, al… cioè, col rischio di impresa, per conto mio il porto di Genova farebbe un salto di qualità enorme”. Signorini sembra condividere l’impostazione di Spinelli e replica: “Certo”.

Spinelli spiega ancora più in dettaglio: “Loro sanno cosa devono fare, vengono lì, son sempre i soliti… gli dai il lavoro a cottimo in un’ora ti fanno quello che ti fanno in sei ore e mezza e poi se ne vanno…. anche questo monopolio… Paolo… è la rovina del porto di Genova… perché tu devi capire che gli armatori dalle altre parti del mondo si fanno la competizione. Sabato noi avevamo tutte le navi che con… con tot cifra ci… ti facevano le rizz.. il rizzaggio adesso con i portuali ti costa non il doppio, il triplo… non c’hai concorrenza”. Signorini conferma e ricorda che “Genova… è comunque una piazza difficile… da quel punto di vista li…”.

E Spinelli chiosa: “eh, ma al porto finché ci sarà i portuali, Paolo, sarà diffi… Genova è… però sai, io dico una cosa, che guarda che ormai quasi tutti la mano d’opera (inc…) ce l’abbiamo tutti diretta eh. Sai loro fanno il rizzaggio eh, non è che fanno attività povera”.