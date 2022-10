Esselunga a Sestri Ponente, 488 auto in più all’ora: la viabilità cambierà per scongiurare l’incubo traffico

Genova. Saranno quasi 500 i mezzi che si aggiungeranno in media negli orari di punta sulle strade di Sestri Ponente con l’apertura della nuova Esselunga, che, con i suoi 3400 metri quadrati di area di vendita, rivoluzionerà la vita del quartiere, soprattutto dal punto di vista della viabilità. E per questo motivo al progetto di costruzione sono state studiate alcune modifiche al traffico che dovrebbero ridisegnare i flussi viari evitandone il collasso.

Questi sono i dati che emergono dalla valutazione di impatto trasportistico allegato al progetto di costruzione della grande struttura di vendita, di cui tutti documenti sono stati pubblicati sul sito del Comune di Genova per consentire le valutazioni e la presentazione di osservazioni con termine previsto del 18 novembre 2022.

Lo studio ha analizzato l’impatto dei futuri flussi viari sul traffico del quartiere, considerando arrivi e partenze dal nuovo ipermercato, il traffico merci e il traffico di arrivo e partenza dal parcheggio pubblico che sarò realizzato sulla copertura del nuovo edificio. Come riferimento è stata presa la fascia oraria con il traffico più intenso della settimana tipo, vale a dire tra le 17 e le 18 del venerdì, quando solitamente a Sestri si registrano 27460 transiti, su un totale giornaliero di circa 384mila. Ne deriva che con l’apertura della nuova struttura di vendita sono stimati 488 nuovi transiti all’ora.

Il nuovo assetto proposto per via Buccari

Una cifra considerevole che rischia di mandare al collasso l’attuale viabilità. Con il mantenimento dello status quo, infatti, è stato calcolato che la velocità media di transito passerebbe da 35,8 chilometri l’ora a 26, con un tempo di percorrenza per chilometro che salirebbe da 100 secondi a 141, e quindi un ritardo medio di rete aumentato del 105%, vale a dire da 38 secondi al chilometro a 78. “Emerge immediatamente come via Siffredi e via Pionieri ed Aviatori d’Italia vadano in regime di saturazione, con code che divergono e non si smaltiscono, e come ne risenta anche via Manara – si legge nella relazione – Nel resto della rete le code aumentano di poco e in proporzione al traffico aggiuntivo indotto”. L’occhio del ciclone sarebbe proprio la già difficile rotatoria tra via Siffredi, Albareto e via Pionieri d’Italia.

Per questo motivo sono state studiate alcune alternative che potrebbe alleggerire il traffico: la predisposizione di una corsia di svolta a sinistra in via Albareto per chi proviene da ponente, l’introduzione di una corsia in direzione nord in via Hermada, per far defluire le vetture in uscita, e un nuovo assetto viario di via Buccari, per consentire l’accesso alla struttura provenendo da via Siffredi. Quest’ultima modifica, considerata accessoria “migliorerebbe significativamente la situazione sulla rotatoria stessa, riducendo gli accodamenti su via Siffredi e via Pionieri e Aviatori d’Italia. Complessivamente l’impatto del traffico indotto, in questo scenario, si dimostra limitato, con prestazioni complessive della rete che si discostano di pochi punti percentuali da quelli che caratterizzano lo stato di fatto. Anche i tempi di percorrenza tra le varie relazioni della rete subiscono incrementi contenuti”.

Le simulazioni presentate nello studio evidenziano che queste tre modifiche, (di cui solo la prima è considerata imprescindibile), ammorbidirebbero in parte i nuovi volumi di traffico assicurando una velocità media di 34,4 chilometri l’ora, un tempo medio di percorrenza del chilometro di 104 secondi e un ritardo medio di rete di 41,5 secondi. In pratica un peggioramento, sì, ma considerato accettabile e che eviterebbe il collasso della già precaria viabilità del quartiere. Abitudini dei genovesi permettendo.