Porto e affari, Lavarello: l’amico di Fidel Castro che fa stringere la mano a Spinelli e Aponte

Genova. “Oggi sono stato un leone, me lo dico da solo”. E’ il 10 novembre 2022. Alfonso Lavarello, 76 anni, manager d’impresa di lungo corso nel settore dei servizi marittimi, origini nobili da parte di madre – casata Dufour – e dal 2023 presidente dell’Aeroporto di Genova, sta parlando al telefono con Paolo Emilio Signorini, che al tempo è il presidente del porto di Genova.

Lavarello è soddisfatto. Perché se è vero che “Alfonso” ha esperienza da vendere – diventato amico personale di Fidel Castro, è stato colui che negli anni Novanta ha fatto tornare le crociere a Cuba – quello che ha appena messo a segno è un gran colpo. Dopo mesi di litigi, lettere di avvocati, istanze e minacce incrociate di esposti in procura, ha fatto sedere attorno a un tavolo due belve – imprenditorialmente parlando – come Aldo Spinelli e Gianlugi Aponte. E li ha fatti alzare agnellini. Ha fatto trovare loro un accordo importantissimo per lo scalo genovese.

L’accordo è quello sulla spartizione del Terminal Rinfuse Genova, l’area sotto la Lanterna al centro della maxi inchiesta per corruzione della procura di Genova. La partita sul Rinfuse è sotto la lente della procura perché, come sembra emergere dalle carte, il voto per la concessione trentennale a Spinelli in comitato di gestione è legato come contropartita a favori personali di Spinelli a Signorini e ad alcuni versamenti di denaro nelle casse delle fondazioni di sostegno della campagna elettorale di Giovanni Toti. Toti che, appena viene a sapere da Signorini della “magia di Alfonso” gli dice.. “Questa è una grande cosa, quando torno gli offriamo una cena, anche se credo possa tranquillamente permetterselo…”

L’accordo di novembre, su cui Lavarello – che non è indagato – mette una sigla, fatto firmare davanti a un avvocato “terzo” (Andrea D’Angelo) e lasciando fuori gli agguerriti legali di “Ginevra” (Aponte) fa sposare sia gli interessi di Spinelli, che ottiene 14mila metri quadri dell’ex carbonile (ex Enel), sia le esigenze di spazio di GNV volute da Aponte, con l’ottenimento di un’autorizzazione 45bis a Ponte Rubattino su un’area di 10mila metri quadri.

Quello che emerge dalle carte dell’inchiesta è che una parte di porto di Genova – aree pubbliche – è stata di fatto “spartita” a tavolino tra due leader privati dei terminal. Il passaggio in comitato di gestione dell’Authority con il voto di dicembre 2022 sembra, da questo punto di vista, poco più che una ratifica formale.

Ma tornando al dialogo tra Lavarello e Signorini. Quest’ultimo resta “di sasso” apprendendo che l’accordo è stato trovato. L’allora presidente del porto, che da Aponte è stato straccionato poco tempo prima per gli stessi motivi poi al centro dell’accordo (se ne lamenta con Toti in un’altra intercettazione) si dice “basito”, “senza parole”, “sbalordito”. “Alfonso hai fatto un grande lavoro”, dice Signorini. E poi racconta di una cena avuta la sera prima con il sindaco di Genova Marco Bucci: “Bucci mi ha detto, ‘sai Alfonso ci sta veramente aiutando’, e io, ‘Bisogna ringraziarlo Lavarello”…”. Il manager risponde sarcastico con un riferimento al fatto che Bucci, l’anno prima, lo ha nominato “ambasciatore di Genova nel mondo”.

Non finirà qui. La storia professionale di Alfonso Lavarello, e il suo legame con Genova – a partire dal pedigree genovese doc – è ben più ampia dell’episodio dell’accordo Spinelli-Aponte. Ad ogni modo nell’aprile 2023, in occasione delle giornate di San Giorgio, il Comune assegna a Lavarello la medaglia Città di Genova. Qualche settimana dopo, nel giorno della posa della prima pietra della nuova diga foranea del porto arriva a braccetto con Gianluigi Aponte. D’altronde lui è consigliere fidato del numero 1 di Msc.

Qualche settimana più tardi Lavarello sarà nominato ufficialmente come nuovo presidente dell’Aeroporto di Genova in sostituzione dello scomparso Paolo Odone.

Chi è Alfonso Lavarello. 75 anni, origini genovesi, erede dei nobili Dufour, dal 1975 al 1987 managing director e in seguito partner dell’Al Sabah & Co. Dal 1986 al 1999 amministratore delegato e presidente di primarie compagnie di navigazione e leader nel settore dei servizi marittimi, head office in Genova, Miami, Montecarlo e Medio Oriente. Dal 1998 managing director & partner del Governo cubano in Silares Terminales Caribe NV e Cubanco S.A. (L’Avana, Cuba).