Cade su un sentiero e si ferisce a una spalla: escursionista soccorso con l’elicottero

Genova. Intervento del Soccorso alpino e speleologico Liguria in collaborazione con l’elisoccorso Grifo questa mattina in zona Santa Croce a Pieve Ligure per un escursionista parmense di 67 anni.

L’uomo era insieme a un gruppo. È inciampato lungo il sentiero e cadendo si è procurato la lussazione della spalla destra.

Raggiunto in contemporanea da soccorritori di terra e dell’elisoccorso è stato medicato e stabilizzato. Quindi dopo essere stato sistemato sulla barella è stato recuperato dall’elisoccorso Grifo e portato al San Martino di Genova.