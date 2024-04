Ipotesi termovalorizzatore a Scarpino, in Regione si riaccende la protesta: “Non lo vogliamo”

Genova. Anni di battaglie contro il progetto dell’inceneritore proposto dalla giunta Pericu, poi l’emergenza ambientale del percolato di Scarpino, quindi i timori per la riapertura della discarica. Da oggi per i cittadini della Val Chiaravagna, nell’entroterra di Sestri Ponente, torna la preoccupazione per l’ipotesi di un impianto per la combustione dei rifiuti.

Una piccola delegazione, insieme alla consigliera Selena Candia della Lista Sansa, si è presentata oggi nella sala trasparenza della Regione Liguria con uno striscione eloquente: Inceneritore no grazie. È stato esposto al termine della conferenza stampa convocata per presentare lo studio del Rina sui siti idonei a ospitare un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti, che potrà essere un termovalorizzatore oppure un waste to chemicals. Tra cui figura proprio Scarpino, già oggetto di una lettera inviata da Amiu alla Regione Liguria in cui si manifesta la disponibilità a realizzarlo.

“Il Pnrr non finanzia questo tipo di impianti perché crea problemi veri, sia quello chimico sia l’inceneritore o termovalorizzatore – spiega Franco Barchi dell’associazione Amici del Chiaravagna -. Siamo preoccupati per le emissioni e per la stabilità del terreno. Noi non lo accettiamo da sempre, al di là del fatto che abitiamo a Sestri e non ci fidiamo che rimanga in piedi Scarpino. Non si capisce mai chi decide, ma mi pare evidente che alla fine lo faranno a Scarpino. Se cresce la raccolta differenziata devono nascere filiere per il recupero dei materiali, sono cose che si dicevano anche vent’anni fa”.

“Avevamo fatto la prima battaglia dal 2003 al 2009, eravamo supportati da scienziati ed epidemiologi. Vent’anni dopo non è cambiato niente. Il cittadino non è mai tenuto in considerazione”, aggiunge Emilia Parodi Pedrina, ex editrice del Corriere Sestrese chiuso dal 2016.

“Quella a cui stiamo assistendo è una farsa senza fine – attacca la consigliera Candia -. Anziché commissionare studi e organizzare presentazioni alla stampa, senza dati, la Regione e l’Arlir abbiano il coraggio di dire ai cittadini che è già tutto deciso, e che si vuole procedere con la costruzione di un inceneritore a Scarpino. ‘Casualmente’ proprio quando questo studio dev’essere presentato Amiu si propone per realizzare l’inceneritore a Scarpino”.

“Ricordo che poche settimane fa in Consiglio regionale l’assessore Giampedrone aveva escluso interlocuzioni su un possibile impianto a Scarpino – aggiunge Candia -. E inoltre nella presentazione di oggi non sono stati chiariti i veri nodi della questione: si tratterà di un inceneritore misto (più economico) o di un impianto di riciclo chimico (waste to chemicals)? Quali sono i costi ipotizzati? Si userà il project financing? Quali tempistiche sono previste?”.

“A tutte queste domande inevase, ci sarebbe da aggiungere un’altra questione specifica per Scarpino – sottolinea la consigliera regionale -. Se dopo cinque anni di annunci i lavori per il Tmb sono ancora al palo per i problemi geologici sottovalutati in fase di progettazione, quali garanzie ci possono essere per costruire un altro impianto sullo stesso terreno?”

Oltre alle questioni di merito e di metodo per la costruzione di un nuovo impianto termovalorizzatore, per la consigliera della Lista Sansa resta un grande problema di visione e strategia in tema di gestione dei rifiuti: “L’inceneritore rappresenta la cosiddetta ‘chiusura del ciclo’ in un sistema di economia lineare in cui si produce e si getta via senza riciclare e senza riutilizzare nulla – evidenzia Candia -. Da anni ormai sappiamo che l’unica strategia possibile e sostenibile, indicata anche dalle direttive europee, è l’economia circolare, quindi ridurre i rifiuti a monte, rendere gli oggetti sempre più riciclabili, incentivare la raccolta differenziata spinta e il riuso dei materiali e degli oggetti. Non si tratta di una chimera, ma della realtà, per chi ha la volontà politica di perseguire questo modello “.