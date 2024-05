Serie A. Milan vs Genoa LIVE (1-1): Riprende la partita con il secondo tempo

MILAN 1 (45′ Florenzi) VS GENOA 1 (4′ Retegui)

45′ Si riprende, palla per il Milan.

Secondo tempo

45′ Dopo quasi 2 anni, Florenzi torna al gol in Serie A. Chukweze sterza su Spence e pesca Florenzi che si era liberato bene dalla marcatura, inserendosi tra De Winter e Vogliacco. Il Milan trova il pareggio allo scadere del primo tempo.

45′ Concesso un minuto di recupero.

43′ Leao a terra dopo l’ottima respinta di Vogliacco. Punizione dalla trequarti per il Milan.

42′ Ammonito Reijnders per un fallo in ritardo su Frendrup. Proteste da parte del Milan per un possibile tocco di De Winter in area, ma Prontera non ravvisa nessun fallo.

39′ Ancora Martinez che su calcio d’angolo capisce dove sarebbe arrivato il pallone e si tuffa basso neutralizzando un tiro ancora più difficile del precedente. Momento di gloria per Martinez.

38′ Gran conclusione di Pulisic che si gira e calcia forte in porta. Questa volta è Martinez che si immola e sventa un gol quasi fatto.

37′ De Winter, con il tacco al volo, commette una leggerezza che poteva costare cara al Genoa. Leao parte da quasi ultimo uomo e dribbla al limite. Sulla conclusione Vogliacco sporca il tiro e rende ancora una volta la giocata facile a Martinez che può bloccare serenamente.

35′ Il Milan riesce ad entrare in area, Leao mette in mezzo per Giroud che prova al volo ma Chukwueze, anch’esso sulla linea del pallone, non capisce le intenzioni del suo compagno di squadra e gli sporca il pallone. Conclusione di ginocchio del francese che finisce debole, fuori dallo specchio e sulle mani di Martinez.

34′ Fasi di studio in questo fine primo tempo, partita giocata a centrocampo nel tentativo del Milan di trovare qualche spazio tra le linee molto serrate del Genoa, gli ospiti invece di ripartire.

28′ Occasione del Genoa grazie alla grande fisicità di Ekuban che non molla nonostante i contrasti di Tomori. L’attaccante genoano poi deposita a fuori area per Frendrup che prova il tiro di prima, conclusione fuori dal palo di pochissimo.

25′ Chiusura determinante di Vasquez che in scivolata, da dietro Chukwueze, toglie un pallone molto pericoloso essendo il giocatore nigeriano davanti a Martinez. Calcio d’angolo ben difeso dal grifone che respinge l’ennesimo tentativo rossonero.

22′ Bennacer prova la conclusione al volo dopo il tiro di Theo, pallone sopra la traversa di molto.

19′ Azioni da parte a parte. Parte il Genoa con Frendrup che legge bene il tempo della giocata di Bennacer e gli ruba palla, ma Tomori risce a replicare la giocata del genoano su Retegui innescando il contropiede. L’azione del Milan termina però con il fuorigioco di Leao.

14′ Punizione dai 25 metri per il Milan, sulla battuta Florenzi e Giroud. Sullo sviluppo della battuta, nulla da fare per il Milan. Giroud non è riuscito a colpire al meglio il pallone colpendo la barriera.

13′ Palo di Pulisic che stoppa un pallone veramente difficile e, in una frazione di secondo, tenta il tiro a giro senza trovare però la via della rete.

10′ Spence porta il pallone in area e prova il cross, Gabbia legge alla perfezione la traiettoria e prende bene il tempo a Retegui che avrebbe avuto la possibilità di concludere a porta vuota. Contropiede fulmineo del Milan sulla spizzata del difensore rossonero, ma la difesa genoana sta limitando attentamente le offensive milaniste.

8′ Ampi gesti dei giocatori del Milan che vorrebbero un fallo dal limite, ma il direttore di gara non ravvisa nessuna infrazione. Milan in fase di studio, il possesso adesso è nei piedi dei padroni di casa.

6′ Il Milan prova a reagire subito con Pulisic, il tentativo di pallonetto si spegne tra i guantoni di Martinez.

5′ Retegui spiazza Sportiello, Genoa avanti a Milano. Gran rigore del numero 19 che aspetta e, con rincorsa lenta, deposita il pallone alla destra di Sportiello. Milan chiamato, dopo pochi minuti, a reagire.

3′ Calcio di rigore per il Genoa! Tomori travolge Vogliacco e Prontera indica senza nessun dubbio il discchetto. Dagli 11 metri Retegui.

2′ Primo minuto solo Genoa, squadra caparbia che vorrà provare a fare suo il gioco e il ritmo della partita.

1′ Clima di San Siro molto freddo. Tifosi milanisti in protesta contro la società, escono in fatti alcuni striscioni di protesta. Si comincia, pallone toccato da Retegui.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): 57 Sportiello, 42 Florenzi, 46 Gabbia, 23 Tomori, 19 Hernandez, 4 Bennacer, 14 Reijnders, 21 Chukwueze, 11 Pulisic, 10 Leao, 9 Giroud. A disposizione: 7 Adli, 17 Okafor, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 30 Caldara, 32 Pobega, 38 Terracciano, 69 Nava, 85 Zeroli, 95 Bartesaghi, 96 Torriani, 97 Sia. Allenatore: Stefano Pioli.

Genoa (3-5-2): 1 Martinez, 14 Vogliacco, 4 De Winter, 22 Vasquez, 90 Spence, 32 Frendrup, 47 Badelj, 2 Thorsby, 3 Martin, 18 Ekuban, 19 Retegui. A disposizione: 5 Bohinen, 8 Strootman, 16 Leali, 20 Sabelli, 23 Cittadini, 30 Ankeye, 39 Sommariva, 41 Papadoupoulos, 55 Haps. Allenatore: Alberto Gilardino.

Ammoniti:

Arbitro dell’incontro il signor Alessandro Prontera di Bologna, coadiuvato da Mauro Vivenzi di Brescia e Luca Mondin di Treviso. Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi di Torino. Var: Federico La Penna di Roma.

Milano. Partita fondamentale per ambo le compagini che si sfideranno in questa prima serata domenicale alla “scala del calcio”, San Siro. Milan vs Genoa sarà sicuramente una gara da vivere, per i tifosi e per i giocatori in campo. Il Milan ha ormai chiuso la questione Champions League. Con quattro giornate d’anticipo, la formazione di mister Pioli ha già prenotato un posto per la prossima competizione europea con un format del tutto nuovo. Nessuna speranza ovviamente per lo scudetto che è da ormai due settimane in mano all’Inter. Per il Genoa, che anch’esso è definitivamente salvo riucendo a centrare il suo obiettivo primario, vincere oggi potrebbe essere un ulteriore passo in avanti per iniziare a gettare le basi per il prossimo anno, otlre a figurare bene contro una big del campionato. All’andata, i rossoblu avevano perso di misura mettendo anche in seria difficoltà i diavoli di Milano, con un finale pirotecnico in cui entrambi i portieri erano stati espulsi. Tanti invece gli assenti per entrambe le squadre. Nel Milan mancano Loftus Cheek e Musah in mezzo al campo per infortunio, come anche Jovic, Kjaer e Maignan. Calabria invece indisponibile per l’espulsione rimediata al derby di due settimane fa. Grandi assenti anche nel Genoa, Gilardino dovrà fare a meno di Gudmundsson per influenza. Malinovsky e l’ex Messias assenti per infortunio come anche Bani e Matturro.