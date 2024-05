La carica di Gilardino dopo il pari contro il Milan: “Siamo il Genoa, questo deve essere il nostro dna”

Milano. Pareggio di grinta e orgoglio quello guadagnato dal Genoa contro il Milan a San Siro. Partita incanalata subito nel verso giusto con il rigore trasformato da Retegui, al quale consegue il pareggio di Florenzi a fine primo tempo. Nel secondo tempo arrivano 4 gol, due per lato. Il vantaggio del Milan, arrivato nel giro di 4 minuti, avrebbe potuto scuotere negativamente gli animi di qualsiasi squadra, ma non la squadra di Gilardino che ci crede fino all’ultimo e induce la difesa avversaria a sbagliare causando l’autogol di Thiaw.

Partita infatti di grande sacrificio, soprattutto in difesa, riuscendo a respingere oltre alle giocate anche le 26 conclusioni tentate dalla squadra di Stefano Pioli, la quale si è resa pericolosa in molti frangenti di gara.

Alberto Gilardino ha parlato delle sue sensazioni post match ai microfoni di DAZN: “Sono molto soddisfatto dei ragazzi, il modo in cui hanno approcciato alla gara è stato quello studiato in settimana. Questa squadra ha un cuore grande, dobbiamo continuare con queste emozioni e coltivarle. Siamo il Genoa, questo deve essere il nostro dna per continuare a giocare in questo modo contro grandi squadre come il Milan”.

Osservando la partita, per certi frangenti sembrava di osservare una partita con squadre di stesso livello, sottolineando il gran lavoro svolto dallo staff di Gilardino e dalla squadra rossoblu: “Siamo cresciuti partita dopo partita, acquistando maturità sotto tanti punti di vista. Giocarsela con una squadra come il Milan è sintomo di squadra esperta e che vuole mettere in difficoltà tutte le squadre del campionato. Abbiamo sofferto tanto, ma dobbiamo dare merito anche alle grandi qualità del Milan”.

Partita di grande carisma quella di Retegui, oggi a segno dopo diverso tempo: “Ha un margine di miglioramente importante, ha molta voglia di sacrificio. Può e deve solo migliorarsi, ma questo è nelle sue corde ed è anche un suo obiettivo. Grande merito alla squadra che lo ha supportato come anche tanto merito a lui, si è sempre fatto trovare pronto. Oggi molto bene anche Ekuban, quando avevano palla tra i piedi creavamo sempre gioco, tenendo di fisico e giocando sullo scarico per poi giocare in profondità”.

Entrambi i tre gol sono arrivati sulla fascia più ‘tecnica’ del Milan: “L’avevamo studiata in questo modo, cercando di creare superiorità numerica sulla fascia di Leao e Theo Hernandez. Da quel lato sono uscite molte azioni pericolose oltre ai gol. Anche sulla fascia mancina con Haps, Martin e Thorsby abbiamo fatto molto bene riuscendo a lavorare sul lungo”.

Gilardino nella conferenza prepartita si era già parzialmente esposto su un suo possibile prolungamento di contratto, ribadendosi anche stasera: “C’è la volontà di crescita e anche di discussione personale, rimanendo in un club che mi ha dato la possibilità di allenare, mettendomi sempre in condizione di fare bene. Ringrazio squadra e staff, rimanere al Genoa significa continuare un percorso di crescita e di riconfermare ciò che di buono è stato fatto quest’anno. Sarà sicuramente difficile, ma altrettanto stimolante“.

“E’ sempre difficile pensare al futuro – continua il tecnico rossoblu -, normale essere ambiziosi ma anche coscienti e realisti. Bisogna mantenere sempre l’obiettivo chiaro in testa, al primo anno in Serie A abbiamo realizzato qualcosa di veramente importante. Il prossimo anno bisogna riconfermare ciò che di buono è stato fatto quest’anno e non sarà semplice. Ci dovrà essere anche la voglia della società di mantenere alcuni giocatori e di fare alcune scelte sui nuovi”.

In rosa c’è qualcuno che pensa già in grande sognando l’Europa: “Vasquez è molto ambizioso ma, parlandoci, gli dico che bisogna anche essere molto realisti. Bisogna tenere i piedi ben fissi a terra, il tifo genoano prova molto amore per questi colori e per questa maglia. Non penso che tante persone si aspettassero un campionato simile. Bisognerà ripartire dal ritiro, con grande abnegazione e voglia di crescere tutti quanti”.