Genova Boxing Night, allo Stadium il meglio del pugilato ligure: sul ring Ervis Lala e Michela Braga

Genova. Sabato 4 Maggio lo Stadium Fiumara si aprirà nuovamente al Pugilato per una serata all’insegna dello spettacolo con incontri di livello nazionale e super ospiti grazie alla Genova Boxing Night, organizzata nell’ambito di Genova Capitale dello Sport.

Il match clou della serata sarà per il Titolo Italiano Pro dei pesi supermedi, incontro attesissimo organizzato da FPI Liguria, in collaborazione della ASD Celano Boxe Genova e del Magnesi Boxing Team SSD: a sfidarsi sul ring l’attuale campione in carica Leonardo Balli (Rosanna Conti Cavini Production SSD) e il pugile di casa Ervis Lala (Magnesi Boxing Team SSD).

Ma la giornata vedrà impegnati altri protagonisti del pugilato genovese e ligure tra cui la due volte campionessa italiana Michela Braga, pronta a far vedere al pubblico di casa tutta la sua determinazione e la sua furia.

“Un evento storico di pugilato per Genova e la Liguria – si legge nella pagina sociale dell’evento organizzato dalla Fpi Liguria – Incontri di pugilato dilettantistico e pugilato pro con ben 6 pugili professionisti liguri pronti a dare spettacolo sul ring. Saranno incontri indimenticabili, pronti a tenere il pubblico con il fiato sospeso e il cuore in gola. Ma la Genova Boxing Night non è solo pugilato: in programma anche spettacolari esibizioni di ballo e musica, per una giornata da non perdere”.