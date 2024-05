Genova. Oltre seicento persone questo pomeriggio hanno dato vita ad un presidio di solidarietà per gli otto antagonisti arrestati nella notte tra venerdì e sabato davanti all’ ex latteria occupata di stradone Sant’Agostino, a seguito di un controllo dei carabinieri degenerato in tafferugli.

Oltre ad esprimere vicinanza agli arrestati, 6 ragazzi e due ragazze tra i 20 e i 35 anni, reclusi rispettivamente presso le carceri di Marassi e Pontedecimo, la piazza ha chiesto a gran voce la loro scarcerazione, stigmatizzando la repressione e la violenza con cui sono stati effettuati i fermi.

Il presidio, ingrossatosi nei minuti successivi, ha poi dato vita ad un corteo che ha attraversato le vie del centro prima sotto la prefettura e poi in piazza Corvetto. Passaggio anche in via Garibaldi, dove la contestazione ha preso di mira l’amministrazione comunale. Lungo il percorso del corteo, sono state tracciate alcune scritte di contestazione e danneggiate alcune vetrine di istituti bancari. n serata in una nota la polizia ha comunicato che anche alcune vetture sarebbero state danneggiate e che sarebbero in corso indagini da parte della Digos a riguardo. La manifestazione è poi terminata davanti all’ex Latteria Occupata.

Nel frattempo nella giornata di domani, lunedì 6 maggio, si terrà l’ udienza di convalida degli arresti e il pubblico ministero deciderà le prossime misure cautelari per gli attivisti arrestati in attesa del processo.