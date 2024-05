Sampdoria, Pirlo: “Obiettivo minimo raggiunto, ora non ci poniamo limiti e giocheremo per la Serie A”

Genova. “Era l’obiettivo minimo, raggiunto dopo una stagione non facile. Siamo partiti dal ritiro con l’obiettivo di andare a giocarci queste partite, il torneo non è ancora finito e abbiamo la possibilità di guadaganre una posizione. Vincere a Catanzaro cambierebbe tanto, ci permetterebbe di giocare in casa e avere due risultati a favore”. Sono le prime parole di Andrea Pirlo dopo la certezza di aver raggiunto matematicamente i playoff viste le combinazioni dei risultati delle altre squadre.

Una giornata speciale sin da prima del fischio d’inizio con l’omaggio a Eriksson, ma non solo: “Ci ha fatto un enorme piacere. Oggi lo stadio è stato incredibile, siamo contenti di avergli regalato questa soddisfazione. All’arrivo del pullman c’erano duemila persone a sostenerci. Anche i giocatori lo hanno sentito giocando un primo tempo intenso”.

Con la squadra quasi al completo si possono vedere tutte le potenzialità della rosa: “Ora è più facile giocare, diventa difficile scegliere chi mettere in campo”, dice Pirlo, che commenta l’unico momento triste della giornata, l’infortunio di Pedrola, in lacrime a fine gara. “Non ha sentito un dolore pazzesco, ma un po’ indurirsi, peccato perché è un ragazzo straordinario, adesso stava bene, aveva ripreso fiducia e avrebbe potuto essere un’arma in più perché ha qualità enormi, è stato il momento più triste della partita. Al momento non sappiamo dire l’entità dell’infortunio perché il ragazzo diverse volte quest’anno ha avuto questi dolori e non riesce a capire entità”.

Nelle ultime partite la Sampdoria ha subito solo una rete, un valore in più in vista dei playoff: “Quando non prendi gol puoi perdere di meno e vincere di più, oggi Ghilardi ha fatto una grandissima partita, è cresciuto tantissimo, tutti hanno fatto veramente bene sul piano mentale e dell’intensità”.

C’è una partita in cui Pirlo ha percepito che potesse essere arrivata la svolta in campionato? “La vittoria col Palermo all’inizio, quando eravamo messi male come punti e come energia, eravamo stanchi mentalmente, avevamo tante pressioni, pochi punti e ci ha dato una spinta in più e abbiamo capito che potevamo giocarcela contro queste squadre, il gruppo è giovane, fantastico, la squadra compatta ed è riuscita a uscire da situazioni complicate. Giocare nella Sampdoria non è facile, li ringrazio ma non hanno ancora fatto niente”.

Ora l’appetito vien mangiando: “Le motivazioni arriveranno da sole. In questo stadio, poi… sapevamo di poterci arrivare ai playoff e quando hai qualcosa da conquistare sono quelle le partite che hai voglia di giocare, è giusto non porci limiti. Vogliamo andare in serie A. I playoff si giocano per questo, no?”.

Buoni i segnali anche da Darboe dopo la panchina: “Quando cominci a star fuori ti brucia e devi far qualcosa in più perché se no gioca un altro, oggi fatto una grande partita”. Anche Esposito ha dato tanto: “Avere uno che fa questi colpi è fondamentale: lui spende tanto, rincorre tutti, magari è disordinato per foga, per strafare, ma ha grandissima qualità”.