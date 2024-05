Sampdoria-Reggiana 1-0, Esposito regala una vittoria matematica per i playoff

Genova. La Sampdoria vince una partita fondamentale per il cammino verso i playoff sotto gli occhi di Sven Goran Eriksson. 1-0 alla diretta avversaria Reggiana e risposta al Brescia, che ha vinto oggi. Settimo posto mantenuto con una prestazione convincente e playoff matematici visti i risultati delle altre.

È bastata una gran punizione di Esposito, pennellata sotto l’incrocio a scavalcare la barriera, al 16′, per avere ragione della squadra di Nesta.

Pre partita emozionante, con l’omaggio a Sven Goran Eriksson. Ad accompagnarlo, insieme al presidente Manfredi, anche Roberto Mancini, oltre a tante vecchie glorie di quel periodo in cui allenò i blucerchiati: 1992-1997. Pirlo ha osato con De Luca supportato alle spalle da Borini ed Esposito e ha avuto ragione, facendo riposare Kasami, in ombra nelle ultime partite. Sono Darboe e Yepes ad avere le chiavi del centrocampo, con Giordano e Depaoli molto esterni. Proprio Darboe ha avuto l’occasione del raddoppio con un tentativo dalla distanza finito fuori di poco (26′). Reggiana che raramente nel primo tempo è riuscita a essere pericolosa.

Nella ripresa la Sampdoria va vicina al gol due volte: con Depaoli (49′) e De Luca (50′): in entrambi i casi è il portiere Bardi a dire di no. L’unica occasione vera della Reggiana arriva al 63′ con una rete di Vergara annullata per fuorigioco dello stesso sul passaggio di Bianco, partito in contropiede dopo un corner in favore della Samp. È il momento peggiore della partita, con la Reggiana che alza il baricentro e spinge con il possesso palla e i nuovi entrati Varela e Pajac. Sarebbe una partita perfetta,ma il destino ci mette lo zampino con un nuovo infortunio per Pedrola: lanciato a rete a campo aperto, è costretto a fermarsi per un problema al ginocchio.

90′ Saranno sei i minuti di recupero

90′ Corner guadagnato dalla Samp, con Marcandalli che di testa libera l’area. Nulla di fatto sulla battuta

88′ Tutti vanno ad abbracciarlo verso l’uscita (entra Stojanovic). Pirlo lo stringe a sé, mentre lui scuote la testa

86′ Pedrola cade a terra da solo lanciato a rete, lo stadio si ammutolisce

85′ Ammonito anche Depaoli per un fallo su Kabashi

84′ Ammonizione per Libutti, che atterra Pedrola

83′ Depaoli non rischia e mette in corner un pallone alto dalla destra. Sulla battuta di Pajac Stankovic esce in presa alta

81′ Scambio tra Pedrola e Benedetti, con lo spagnolo che riceve e tira da buona posizione colpendo però lo stesso compagno di squadra

79′ Doppio cambio nella Sampdoria: escono Borini per Kasami e Yepes per Ricci

78′ Cross dalla sinistra di Kabashi, tuffo di testa di Pettinari, deviazione non sufficiente per inquadrare la porta

76′ Nella Reggiana esce Fiammozzi per Pettinari

75′ Discesa di Kabashi che arriva in area poco lucido dopo una gran corsa e conclude col sinistro schiacciando il pallone, palla fuori

74′ Ora la Reggiana spinge e fa possesso

70′ Cambio nella Reggiana: fuori Rozzio e dentro Szyminski

67′ Doppio cambio nella Samp: fuori De Luca per Pedrola e Darboe per Benedetti

64′ Tutto confermato come all’origine, il risultato resta sull’1-0

64′ Nel frattempo nella Reggiana escono Pieragnolo per Pajac e Portanova per Varela

63′ La Reggiana riparte in contropiede e segna con Vergara, servito da Bianco ma viene fischiato un fuorigioco. Ora l’arbitro si sta confrontando con la sala var.

62′ Sanitari sul fondo a soccorrere Rozzio e Depaoli dopo che sono andati a sbattere contro i cartelloni pubblicitari. L’ultimo tocco è stato di Rozzio e l’arbitro concede un corner. Sulla battuta di Esposito libera Marcandalli

60′ Ammonito Bianco per proteste dopo un fallo contro

53′ Rozzio colpisce di testa a spazzare l’area, arriva Depaoli e tenta la conclusione al volo: fuori

50′ Occasione Sampdoria! Esposito pennella per De Luca, colpo di testa angolato su cui Bardi è miracoloso a tuffarsi e a evitare il gol

50′ Sul corner la palla arriva a Piccini che salta di testa ma non inquadra la porta

49′ Occasione Sampdoria! Calcio da fermo con Depaoli che riceve al vertice dell’area di rigore, si libera dell’avversario, che lo strattona e tira in porta col sinistro sul primo palo: Bardi si tuffa e devia in corner

47′ Colpo di testa corto di Libutti su cui si avventa De Luca in area di rigore. Sinistro al volo ampiamente sopra la traversa

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria che ora attacca verso la Sud. Nella Reggiana entra Vergara per Melegoni. Qualche minuto di attesa probabilmente per questioni di contemporaneità

46′ Tentativo al volo di Esposito dal limite, palla che scorre davanti a De Luca senza che riesca a intervenire e sfera sul fondo

45′ Due minuti di recupero

43′ Errore di Rozzio, ne approfitta Borini che serve De Luca, ma Marcandalli recupera in scivolata

42′ Fase senza troppi pericoli da entrambe le parti

31′ Ammonito Gondo, testata involontaria saltando insieme a Gonzalez

30′ Sortita offensiva di Piccini che dopo aver fatto tutto bene, con un dribbling a liberarsi in area di rigore, spara alta la conclusione.

29′ Cross di Libutti dalla destra, colpo di testa di Portanova dal centro dell’area e palla alta

26′ Darboe! Gran tiro dal limite col piatto destro: palla di pochissimo a lato

20′ Corner guadagnato dalla Sampdoria, con una deviazione da parte di Libutti sul triangolo che stava per essere chiuso da Esposito. Sulla battuta la Reggiana prolunga di testa la palla, scampando il pericolo

16′ Gol della Sampdoria! Magistrale punizione di Esposito a scavalcare la barriera e palla all’incrocio alla sinistra di Bardi, imprendibile

15′ Ammonito Rozzio per atterramento di Darboe. Punizione da posizione molto interessante per la Sampdoria, a poca distanza dalla lunetta dell’area di rigore

13′ Sia Esposito sia De Luca finiscono a terra in area di rigore, nel primo caso si trata di una spinta, nel secondo uno scontro tra gambe, check veloce dell’arbitro che fa proseguire il gioco

9′ Scambio tra Melegoni e Portanova, tiro di quest’ultimo leggermente deviato e presa facile per Stankovic

6′ Sponda di Esposito appena fuori dall’area per Borini che prova il tiro al volo svirgolandolo

3′ Ammonizione per Gonzalez, che atterra Gondo da dietro

1′ Partiti con palla alla Reggiana, che attacca verso la Sud

Squadre accolte con una grande fumogenata coi colori blucerchiati nelle due gradinate e l’enorme striscione Crediamoci insieme nella Sud

Dopo un pre-partita emozionante con il saluto a mister Eriksson è tutto pronto al Ferraris. Pirlo osa e schiera insieme De Luca, Borini ed Esposito.

Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Stankovic, Piccini, Ghilardi, Gonzalez, Depaoli, Yepes (79′ Ricci), Darboe (67′ Benedetti), Giordano, Esposito, De Luca (67′ Pedrola), Borini (79′ Kasami).

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Verre, Conti, Alvarez, Ferrari, Stojanovic, Leoni.

Reggiana: Bardi, Libutti, Rozzio (70′ Szyminski), Marcandalli, Fiamozzi (76′ Pettinari), Kabashi, Bianco, Pieragnolo (64′ Pajac), Portanova (64′ Varela), Gondo, Melegoni (46′ Vergara).

Allenatore: Nesta.

A disposizione: Satalino, Cigarini, Vido, Reinhart, Okwonkwo, Romagna, Antiste.

Arbitro: Massimi di Termoli

Ammoniti: Gonzalez, Depaoli (S); Rozzio, Gondo, Bianco, Libutti (R)

Spettatori: Abbonati 18.229 rateo 200.234 euro; spring pack 1.349 rateo 10.048 euro; paganti biglietti 7.508 incasso 132.925 euro.