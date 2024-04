Cade con la moto dal tetto di un capannone: 25enne in fin di vita con trauma vertebrale

Genova. Dramma nella tarda mattinata di questa domenica di primavera a Bolzaneto, dove un ragazzo è precipitato con la propria moto dal tetto di un capannone nei pressi del ponte torrente Secca, facendo un volo di quasi venti metri e riportando ferite gravissime.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause dell’incidente: il giovane nella caduta ha riportato un gravissimo trauma alla colonna vertebrale. Per recuperarlo è stato necessario l’ausilio dei vigili del fuoco, visto che il corpo era finito in una zona non raggiungibile dal personale medico.

Una volta recuperato, il giovane è stato intubato e portato all’ospedale San Martino di Genova non cosciente. La prognosi al momento è riservata.

Foto: archivio