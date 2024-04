Stava provando la moto ed è caduto da un capannone, il 26enne resta in prognosi riservata

Genova. Ha passato la notte ma resta ricoverato in prognosi riservata il ragazzo di 26 anni che domenica mattina è caduto con la moto dal tetto di un capannone a Bolzaneto. L’aggiornamento sulle condizioni di salute è stato fornito dalla direzione dell’ospedale San Martino, dove il giovane eè ricoverato al Monoblocco.

Il 26enne si è procurato diversi traumi, tra cui un trauma vertebrale molto grave. Sarà rivalutato a stretto giro.

L’incidente in un’area industriale di lungotorrente Secca, in Valpolcevera, è avvenuto nella mattina di domenica 7 aprile. Secondo quanto emerso, il ragazzo stava provando il motociclo quando è finito di sotto.

A salvarlo da morte certa il telone di un camion parcheggiato, che ha parzialmente attutito la caduta. Le condizioni del centauro si sono comunque rivelate subito assai serie.

Per recuperarlo è stato necessario anche l’ausilio dei vigili del fuoco, visto che il corpo era finito in una zona non raggiungibile dal personale medico.