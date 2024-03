Serie C, corsari all’arrembaggio salvezza: il Sestri Levante continua a fare punti

Sestri Levante. Continua il magic moment dei rossoblù: sabato sera tre punti importantissimi contro il Gubbio, che occupa le zone alte della classifica di Serie C, precisamente il quinto posto. 3-1 di peso grazie alle reti di Forte, Pane e Sandri.

Le parole del capitano Pane, autore del secondo gol, al termine della partita testimoniano l’alto entusiasmo dei liguri ma la consapevolezza di dover mantenere i piedi per terra e proseguire sul sentiero che porta all’obiettivo rossoblù: “Una grandissima partita – dice il numero 4 – abbiamo approcciato benissimo l’incontro, abbiamo fatto un primo tempo di qualità mettendo il Gubbio in difficoltà, l’unica cosa che non siamo riusciti a fare è stata la realizzazione del secondo e del terzo gol nella prima frazione e sull’unico nostro errore c’è stata una ripartenza da cui poi è scaturito l’episodio dell’autogol. La squadra però matura, non ci siamo abbattuti e abbiamo continuato a macinare gioco, siamo stati bravi a sbloccarla nuovamente su palla inattiva e poi il grandissimo gol di Sandri ha chiuso la partita”.

“Il nostro percorso è ben definito e non dobbiamo mollare proprio adesso che stiamo facendo bene in questo ultimo mese, non dobbiamo guardarci le spalle ma andare dritti verso il nostro obiettivo e andremo ad Olbia consapevoli della nostra forza per fare un’altra grande prestazione“. Parole, quelle del capitano, che dimostrano quanta voglia c’è da parte dei corsari di ripetersi ad Olbia e di conquistare ulteriori tre punti che sarebbero cruciali per la corsa alla salvezza. Sestri Levante che non perde in campionato dal 3 Marzo per mano della SPAL: da quel giorno tre punti contro il Rimini, altrettanti contro la Recanatese e un pareggio contro la Fermana.

I corsari si trovano ora quasi in testa alla parte destra della classifica, agganciando i rivali dell’Entella a 38 punti. I biancocelesti hanno una partita in meno, ma per una formazione neopromossa come quella di Barillari può solo che essere un dato positivo: lo sprint finale dirà se la ciliegina della salvezza verrà posta sulla torta rossoblù.