Parcheggio multipiano per la stazione di Santa Margherita, presentato il progetto di prefattibilità

Genova. Oggi pomeriggio a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato presentato il progetto di prefattibilità per il nuovo parcheggio multipiano interrato adiacente alla stazione ferroviaria di Santa Margherita.

All’incontro, per il Comune di Santa Margherita Ligure, erano presenti il Sindaco Paolo Donadoni, il Vicesindaco Emanuele Cozzio, l’Assessore al Patrimonio Patrizia Marchesini, il Consigliere comunale Rino Bosi e il Segretario Generale Massimo Vallese.

“Oggi abbiamo presentato il progetto di prefattibilità dell’intervento che presenta anche un piano finanziario. Sappiamo quindi che andremo avanti insieme impegnandoci tutti economicamente per realizzare questa grande opera, attesa da tempo, grazie alla quale intercetteremo la viabilità carrabile all’ingresso di Santa Margherita Ligure, in primis i pullman turistici, e ridurremo l’impatto di presenza e di inquinamento che i mezzi hanno sulle strade cittadine”, ha detto Donadoni.

“Il nostro lungomare sarà collegato con ascensori che dalla stazione porteranno direttamente al piano sottostante da un punto strategico in cui si fermano il bus di linea, i treni, i taxi, il bike sharing, il car sharing e in cui si fermeranno anche i pullman turistici e le auto private”.

“Sono soddisfatto che le richieste della comunità locale siano state accolte. Il parcheggio sarà composto da un piano a raso per bus turistici e da due piani interrati per le auto e sarà collegato direttamente con la stazione ferroviaria e il lungomare. L’opera rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutta la comunità di Santa Margherita Ligure e migliorerà la qualità della vita e la viabilità della città”, ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Sandro Garibaldi.