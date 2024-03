Nuova diga, Anac ferma sul giudizio negativo sull’appalto dell’opera chiave del Pnrr

Genova. L’Anac non cambia idea sulla nuova diga foranea del porto di Genova. L’autorità nazionale anticorruzione, con una delibera in attesa di pubblicazione, ha risposto all’Autorità portuale che a sua volta aveva contestato le prime osservazioni che puntano il faro sull’appalto della maxi opera.

Non è mai piaciuto all’anticorruzione, che secondo La Repubblica avrebbe già ha una segnalazione alla Procura e alla Corte dei conti, il fatto che l’appalto sia stato aggiudicato a Pergenova Breakwater (Webuild) senza una nuova gara dopo che la prima era andata deserta e che ci siano state, e continuino a esserci, troppe varianti al progetto. Varianti che, peraltro, non sono finite.

Palazzo San Giorgio aveva risposto, al tempo, che la diga – opera da oltre 1 miliardo di euro – poteva godere di una doppia deroga al codice degli appalti e che nessun conflitto di interesse fosse in atto. Secondo l’Anac, però, l’inserimento della diga nel programma straordinario delle opere che si possono realizzare in deroga alle norme è ingiustificato.

La nuova diga, in sostanza, non è un’opera “urgente” legata al crollo del ponte Morandi ma un’infrastruttura necessaria allo sviluppo del porto a prescindere dalle basi emergenziali che avrebbero giustificato l’iter più snello.

La mossa dell’Anac, in attesa che la delibera sia pubblicata, non porta a stop nei cantieri o ad altri effetti immediati ma sicuramente non è un bel segnale. Anche perché come più volte ribadito la nuova diga è l’opera più costosa tra quelle finanziate attraverso i fondi europei di ripresa e resilienza.

Intanto, a proposito delle varianti, i documenti del progetto che prevedono l’accorpamento delle fasi costruttive dell’opera (la fase B vale circa 350 milioni ulteriori rispetto all’appalto messo in discussione dall’Anac) sono in fase di procedura di assoggettabilità Via al ministero dell’Ambiente.

La variante dovrebbe consentire di realizzare l’opera in un’unica fase e prevederebbe una maggiore espansione delle aree interne del porto per sfruttare le terre di scavo di un’altra grande opera, il tunnel subportuale.