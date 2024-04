Nuova diga, Bucci: “Primo cassone tra il 20 e il 30 maggio, faremo ricorso contro l’Anac”

Genova. “Il primo cassone della nuova diga foranea del porto di Genova potrà essere posato tra il 20 e il 30 maggio”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario dell’opera, Marco Bucci, intervenendo in consiglio comunale su un articolo 55, un documento di approfondimento, presentato dalla lista Rossoverde in merito ai rilievi dell’Anac relativi all’appalto della nuova diga.

Bucci, per la prima volta se si eccettua una breve nota scritta in cui non era entrato nel merito della questione, è intervenuto sulla materia annunciando anche che, come struttura commissariale, oltre che come Autorità portuale, sarà portato avanti un ricorso in Consiglio di Stato contro le contestazioni dell’autorità anticorruzione.

Il sindaco-commissario ha ribadito che, contrariamente a quanto contestato dall’Anac, “la nuova diga rientra a tutti gli effetti nel programma straordinario legato alla ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi” e ha specificato che le procedure di gara sono “quelle previste per le opere finanziate dal Pnrr anche se l’opera è finanziata dal fondo complementare dello Stato”.

Inoltre Bucci ha osservato: “Questa è una brutta storia, dimostra che come Paese non stiamo lavorando nella stessa direzione, sono cose che fanno male a chi si sta impegnando per realizzare un’opera importante per lo sviluppo della città, per questo fino a ora ho scelto di tenere un profilo basso”.