Juve-Genoa, cinque club rossoblù del Piemonte disertano la partita: “Solidali alla Gradinata Nord”

Genova. Gli uomini di mister Gilardino sono attesi da una sfida difficile, infatti domenica 17 marzo (nel lunch match) affronteranno a Torino la Juventus.

Ma il Genoa nella trasferta contro i bianconeri non potrà contare sul supporto della Gradinata Nord che ha disertato (e comunicato tramite una nota ufficiale) insieme all’Associazione Club Genoani (Acg) la partita di Torino: “Date le assurde modalità per l’acquisto del tagliando nel settore ospiti e le folli disposizioni relative all’ingresso di megafoni, striscioni, bandiere e quant’altro”. Questo si legge nel comunicato dove inoltre si invitano tutti i club a fare lo stesso.

Nonostante queste vicissitudini continua il progetto dell’Acg teso a far conoscere come meritano e promuovere i Genoa Club fuori della Liguria. Questa volta tocca quindi al Piemonte con la presentazione di alcuni dei Genoa Club piemontesi: Acqui Terme, Arquata Scrivia, Cuneo, Entracque, Grifoni Torino.

Questi cinque club non parteciperanno alla trasferta contro la Juventus, tutti uniti nello stesso obiettivo: “Siamo vicini ai tifosi della Gradinata Nord – ci spiegano i presidenti dei club raggiunti via telefonica – condividiamo le motivazioni e per solidarietà non ci recheremo allo stadio. Poteva essere una giornata di festa, ma a queste condizioni è impossibile, le restrizioni vietano tutto ciò che c’è di bello nel tifo”. C’è chi organizzerà pranzi al club per seguire la gara insieme, chi invece la guaderà comodamente da casa ma quel che è certo è che la solidarietà per i Grifoni è al primo posto.

Il settore ospite dell’ Allianz Stadium rischia quindi di essere semi vuoto a eccezione di qualche tifoso che prenderà parte alla gara ma per impegni presi in precedenza: “Noi saremo con qualche tesserato presenti – ci spiega Giancarlo Giaquinta, socio fondatore del Genoa Club Cuneo – ma senza striscioni, ne bandiere. Andremo allo stadio solo perché dobbiamo poi incontrare la squadra, per un impegno istituzionale preso in precedenza. Senza questo impegno anche noi avremmo disertato il match”.

Le storie dei Club

Il Genoa Club Acqui Terme nasce all’indomani della promozione in serie A del Genoa targata Gasperini, più precisamente il 23 luglio 2007. Alcuni tifosi si conoscevano già fra di loro e contagiati dall’entusiasmo per la promozione in Serie A e per la seconda parte del ritiro della squadra proprio ad Acqui, è scattata la voglia di fondare un Club cittadino. Complici le pay-tv che tendono a mantenere in casa i tifosi a guardare la propria squadra del cuore, abbiamo fatto fatica a convincere tutti a trovare un locale dove poter ubicare la SEDE e vedere le partite in compagnia . Si è deciso quindi di ritrovarsi di tanto in tanto per le cene sociali e per il consueto aperitivo-tesseramento e rinnovo delle cariche. Lo scopo del Club è quello di radunare più tifosi possibili e aumentare la presenza allo Stadio soprattutto nelle partite casalinghe. Nonostante questo alcuni soci seguono il Genoa anche nelle partite fuori casa e proprio in occasione di Inter- Genoa è stata esposta la nuova bandiera del Club. Il numero dei soci per questa stagione è di 50 circa.

Il Genoa Club di Arquata Scrivia nasce nel luglio del 2019 con l’intento di creare uno spazio condiviso per i numerosi arquatesi (e non solo) tifosi da anni del Genoa e grandi appassionati di calcio. Il Club vanta una media di 100 iscritti all’anno e ha trovato la sua sede all’interno del Cafè del Centro, storico bar Arquetese situato nella via principale. In questi anni il Club ha organizzato numerosi eventi a scopo benefico e diverse collaborazioni anche con enti e associazioni non legate al mondo genoano e calcistico, come lotterie, presentazioni di libri, serate gastronomiche e musicali. Grazie al ricavato ottenuto sono state fatte donazioni a diversi enti del territorio, tra cui l’Istituto comprensivo di Arquata, l’ANFASS di Novi Ligure e l’associazione Music For Peace di Genova, a cui è destinato il ricavato della prossima Lotteria di Pasqua. Hanno inoltre organizzato un corso di inglese di base aperto ai tutti i soci e a cittadini arquatesi interessati e da poco si è attivata una proficua collaborazione con il “Subbuteo Club Dinamite Bla” del paese di Bosio.

Nell’ ultimo periodo si sono fatti promotori nel far nascere il Genoa Club Cambogia, il cui presidente è Roberto Boero.

Uno degli obiettivi del Club è inoltre quello di creare una rete con gli altri Genoa Club della zona e della Liguria.

Genoa Club Cuneo: “Siamo un gruppo di amici che al bar, in una sera d’estate dello scorso anno, uniti dall’interesse per il Genoa, decidono che a Cuneo doveva nascere un club che permettesse di coniugare la passione per il Calcio e l’amore per la nostra squadra del cuore.

La sera del 7 settembre 2023 ,intorno ad un tavolino del “Bar Portici” di Cuneo , P.zza Europa 18, nostra sede attuale, dopo aver avuto il sostegno informativo da parte dell’Associazione dei Club Genoani, siamo riusciti a fondare il Genoa Club Cuneo.

Oggi , dopo soli 5 mesi , il club conta 66 iscritti. Per il Piemonte e soprattutto per la provincia di Cuneo, lo consideriamo un risultato fantastico; ma il nostro impegno è quello di poter raggiungere le 100 iscrizioni per quest’anno.

A tal proposito ,ci siamo prefissati degli obiettivi ,che in modo sostanziale possano rappresentare il nostro desiderio di crescere e di partecipazione alla vita sociale del club; tenendo presente che per la distanza da Genova e anche per i costi che gravano, riscontriamo difficoltà nella partecipazione attiva di tutti i soci . Noi Siamo Sempre In Trasferta!

E’ nostra intenzione coniugare la vita di tutti i giorni con iniziative atte a fare della sana e necessaria beneficenza rivolta alle strutture sanitarie che necessitano di sostegno . Quest’anno abbiamo iniziato una raccolta fondi da destinare all’ospedale pediatrico “Gaslini “di Genova”.

Genoa Club Entracque: “Il Club è nato una sera nell’ottobre 2022 dall’idea di alcuni amici che amano il Genoa ed Entracque, paese del cuneense nel Parco delle Alpi Marittime al confine con la Francia. Siamo una sessantina di iscritti quasi tutti di Genova, anche se adesso alcuni di noi risiedono in altre regioni. Ci siamo conosciuti giovincelli circa 40 anni fa in questo paese della Valle Gesso dove trascorrevamo le vacanze invernali ed estive; essendo quasi tutti di fede Rossoblù, sin dagli anni ’80/’90 abbiamo iniziato a frequentarci anche allo stadio, inizialmente in Gradinata Nord e poi con il passare degli anni e l’arrivo della prole negli altri settori del Ferraris. Adesso una quindicina di soci si sono posizionati nel secondo anello dei distinti a ridosso della Nord, altri sono presenti nelle due gradinate. Abbiamo organizzato in estate ad Entracque la prima festa del club per farci conoscere anche sul territorio. Il logo del Club richiama la località attraverso una delle sue numerose fontane ed il profilo delle Alpi Marittime”.

Genoa Club Grifoni Torino: “Nasce negli anni ‘80, ed è stato quasi ininterrottamente il punto di riferimento per i Genoani in Piemonte.

Il legame tra il Genoa e la città di Torino è ben radicato fin dagli albori della storia del calcio in Italia, in quanto il capoluogo Sabaudo è stato teatro dei primi scudetti e delle prime vittorie rossoblù, fin dal lontano 1898, quando si giocò proprio a Torino il primo campionato di football della storia.

Negli ultimi anni, un po’ come successo al nostro amato Grifo, il club sta vivendo un suo nuovo rinascimento. Tutto è ripartito nel 2022 dopo una (tragica) trasferta in solitaria a Verona, da una richiesta di Enrico (attuale Presidente) per cercare di capire se c’erano Genoani in Torino, per condividere l’amarezza di quel momento e allo stesso tempo far fronte comune ed essere ancora più uniti intorno al Genoa.

Appello al quale hanno subito risposto in tantissimi, con un entusiasmo, in un momento sportivamente drammatico, che solo chi è Genoano può capire, e che col senno di poi ha dato l’avvio ad una nuova primavera e – nel nostro piccolo – è stato scintilla per rifondare il club, recuperando tutto l’entusiasmo e l’orgoglio di essere Genoani.

A distanza di due anni abbiamo raggiunto quasi 100 tesserati, ben suddivisi tra uomini e donne (la quota rosa è davvero molto nutrita e importante all’interno del nostro club), sulle varie fasce di età, (dai ragazzini che gridano per le magie di Albert, a chi lo era ai tempi di Pruzzo o Skuhravý), tutti accomunati dall’essere follemente innamorati del Genoa. C’è chi ha dovuto allontanarsi da Genova e venire a Torino per lavoro, amore, affari; chi è nato a Torino, ma con genitori e famiglia in Liguria e porta con sé l’eredità dell’amore per il Grifone; chi è temporaneamente a Torino, i tanti ragazzi che hanno deciso di studiare quassù. Molti di noi sono abbonati (il gruppetto più numeroso in Gradinata Zena, ma contiamo numerose presenze anche in Nord e nei distinti) e questo ci permettere di essere sempre presenti, casa e trasferta. Prendiamo la sciarpa e veniamo da te, 300km di passione, ogni maledetta domenica!”