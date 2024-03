Genoa, verso la sfida contro la Juve: out Martin e Sabelli, chance dal primo minuto per Spence

Genova. Meno due alla sfida di domenica 17 marzo dove il Genoa andrà a Torino per affrontare la Juventus, gara che vale la 29° giornata di campionato di Serie A (e ultima prima della pausa Nazionali). Ma se tra le file dei bianconeri rientra l’ex Perin, il Grifone dovrà fare a meno di Martin, Sabelli (ammonito contro il Monza) e del lungodegente Maturro.

Questa mattina i rossoblù si sono allenati sotto gli ordini di mister Gilardino tra ripasso degli schemi, prove tecniche e partitelle. Ad osservare l’ultima seduta di allenamento al Signorini (domani ci sarà solo la rifinitura e la diramazione della lista dei convocati) Spors e Klos: sporting director e dt di 777 Football Group.

Reduce dalla sconfitta interna contro il Monza, il Genoa proverà a mettere in campo la stessa intensità e prestazione vista contro l’Inter. Prestazione che seppur non è valsa i tre punti a livello di classifica, ha messo in grande difficoltà la prima della classe.

Contro la Juventus mister Gilardino avrà abbondanza in attacco con Retegui e Gudmundsson e un Vitinha che scalpita dopo il bel gol contro il Monza. Non potrà però contare sullo squalificato Sabelli e l’acciaccato Martin ma dovrebbe partire dal primo minuto Spence. Il numero 90 contro la squadra di Palladino ha giocato solamente la ripresa, ma i 45′ gli sono bastati per mettersi in mostra.

Sono previsti solamente 500 tifosi che andranno a colorare di rossoblù il settore ospiti dell’Allianz Stadium, impianto sportivo che non ha mai visto trionfare il Genoa. Il settore ospiti non sarà quindi pieno complice il fatto che la Gradinata Nord (insieme all’Associazione Club Genoani), nei giorni scorsi, ha diramato un comunicato nel quale spiegava le motivazioni che l’avrebbero portata a disertare la trasferta: ” Date le assurde modalità per l’acquisto dei tagliandi nel settore ospiti e le folli disposizioni relative all’ingresso di megafoni, striscioni, bandiere e quant’altro”. Questo quanto si leggeva nella nota dove, inoltre, si invitavano i club a fare lo stesso.

Per queste motivazioni tanti sostenitori e Genoa club (compresi i cinque del Piemonte) non prenderanno parte alla gara ma saranno solidali con la Gradinata Nord.

Domani alle ore 12 consueta conferenza stampa di mister Alberto Gilardino per presentare la gara.

Rettifica: in una prima stesura di questo articolo avevamo erroneamente scambiato Vasquez con Sabelli. Ce ne scusiamo con i lettori