Antenna 5G in via Duse, revocato il contratto tra condominio e azienda installatrice

Genova. “L’antenna in via Duse non sarà installata: i condòmini hanno deciso di ufficializzare la revoca del contratto con l’azienda installatrice, a cui è stata inviata comunicazione formale della decisione dall’avvocato Daniele Camino al termine della recente assemblea condominiale, convocata in via straordinaria”.

Lo annuncia l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata Mario Mascia in merito all’installazione di un’antenna da 12 metri su un tetto condominiale in via Duse, nel quartiere di Albaro.

“A seguito di una raccolta firme che aveva visto 800 adesioni contro l’installazione dell’impianto – spiega l’assessore Mascia – mi sono fatto promotore di un confronto con i residenti e poi di un incontro con l’amministrazione del condominio”.

“Accogliamo positivamente la decisione del condominio di rescindere il contratto, una decisione su cui c’è stata convergenza tra residenti del quartiere e condòmini, ma è evidente che si debba mettere mano a un Piano e Regolamento per l’installazione sul territorio comunale di antenne e impianti di tele-radiocomunicazione per dare maggiori e puntuali garanzie a tutela della salute pubblica, dell’impatto ambientale e prevenire dispute e contenziosi. In tal senso stiamo già lavorando con gli uffici competenti per l’avvio di un percorso con gli operatori”, conclude.