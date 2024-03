Antenna 5G ad Albaro, residenti sul piede di guerra: il caso sbarca in consiglio comunale

Genova. Non piace ai residenti di Albaro l’idea che presto, sul tetto di una palazzina in via Duse (civico 41) possa sorgere l’ennesima antenna 5G in città. Il caso è arrivato in aula rossa, in consiglio comunale a Genova, con un’interrogazione a risposta immediata di Franco De Benedictis (Fratelli d’Italia) a cui ha risposto l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia.

De Benedictis si è fatto portavoce delle preoccupazioni dei residenti della zona e ha ricordato come nelle vicinanze del civico 41 siano presenti un asilo, una scuola superiore e una palazzina dove vengono ospitati anche bambini con patologie oncologiche seguiti dal Gaslini. “Mi domando come sia possibile soltanto ipotizzare un’installazione del genere”, ha detto.

L’assessore Mascia ha risposto di aver proceduto a un sopralluogo nei giorni scorsi e avere interloquito con l’avvocato dell’amministratore di condominio e con uno dei consiglieri di condominio ed avere raccolto informazioni sulla pratica: al momento, tutto regolare. Anche Arpal, sulla base di documentazioni e integrazioni, ha dato parere favorevole.

“L’immobile dalle prime verifiche non risulta soggetto a vincolo di tutela paesaggistica né di sovrintendenza né ad alcun vincolo sotto un profilo storico monumentale – ha spiegato – tuttavia stiamo cercando di capire se si possa intendere l’intera zona come oggetto di tutela indiretta per la presenza di beni a vincolo storico monumentale, e questa potrebbe essere l’unica strada percorribile per bloccare l’installazione”.

Il 14 marzo ci sarà un ulteriore incontro con i residenti. “Che Arpal abbia dato parere favorevole mi terrorizza – ha replicato De Benedictis – mi auguro che la tutela indiretta possa essere la soluzione”.