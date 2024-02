Nuovo Ferraris, Zangrillo: “Lavoriamo intensamente”, Manfredi: “Punto cardine del nostro investimento”

Genova. Questa mattina a palazzo Tursi si sono riuniti il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Pietro Piciocchi e i vertici dirigenziali di Genoa e Sampdoria. Al centro della riunione il nuovo progetto di ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris.

Oltre al sindaco e al vicesindaco anche l’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, e l’architetto Hembert Penaranda che aveva già presentato al pubblico (a fine dicembre) il progetto di riqualificazione. Per il Genoa il presidente Alberto Zangrillo mentre a far le veci della Sampdoria, l’amministratore delegato Raffaele Fiorella. Invece Matteo Manfredi, numero uno dei blucerchiati, non ha presenziato all’incontro di persona ma si è collegato da remoto.

Ecco la nota del Comune: “Oggi si sono riunite a Palazzo Tursi le due società Genoa e Sampdoria per esaminare il progetto di ristrutturazione dello Stadio Luigi Ferraris, al fine di renderlo compatibile alle aspettative dei cittadini e dei tifosi per uniformarlo alle norme per la selezione di UEFA Euro 2032. L’amministrazione ha condiviso il progetto ed esprime soddisfazione per l’allineamento delle due società che stanno lavorando congiuntamente con lo scopo di presentarlo in breve tempo“.

Al termine della conferenza stampa pre partita, di Alberto Gilardino, anche il Genoa e il presidente Zangrillo hanno diramato un comunicato sulla riunione: “Come anticipato dalla nota stampa dell’amministrazione comunale, oggi si sono poste le basi per l’approvazione in tempi rapidi di uno straordinario progetto di riqualificazione dello stadio. Nelle prossime due settimane i tecnici delle due società lavoreranno intensamente per la finalizzazione di uno stadio della città. Voglio cogliere l’occasione per manifestare la mia personale gratitudine al signor Sindaco che continua a spendersi in prima persona dando un contributo fondamentale per la finalizzazione di un importante capitolo non solo sportivo, ma di grande impatto sociale”.

In seguito anche la Sampdoria ha diramato un comunicato con le dichiarazioni dell’azionista di riferimento Matteo Manfredi: “Siamo soddisfatti. La valorizzazione del “Ferraris” è un punto cardine del nostro investimento. Ringraziamo pertanto l’amministrazione per aver fattivamente contribuito a gettare le basi per la riqualificazione dell’impianto. Il tavolo di lavoro è aperto: abbiamo una tempistica sfidante ma di grande opportunità. Nelle prossime settimane impegneremo le nostre forze con l’obiettivo comune di arrivare quanto prima allo sviluppo e alla definizione di un progetto di fondamentale importanza, capace di soddisfare le esigenze non soltanto delle due squadre e della città ma soprattutto quelle dei nostri tifosi, sempre meritevoli delle attenzioni del club“.