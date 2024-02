Nuovi semafori intelligenti in Valbisagno, il test è finito: da domani scattano le multe

Genova. Entreranno in funzione a pieno regime da domani, lunedì 19 febbraio, i nuovi semafori intelligenti posizionati dal Comune in due incroci della Valbisagno: quello tra via Canevari, corso Monte Grappa e ponte Castelfidardo in zona Sant’Agata e quello tra corso De Stefanis e via Bertuccioni, all’altezza dello stadio nel cuore di Marassi.

Le prime due settimane di “tolleranza” sono servite a testare i nuovi impianti e a far sì che gli utenti della strada prendessero confidenza con la novità. Da lunedì, invece, scatteranno le multe automatiche secondo le regole previste dal codice della strada.

Come noto, il funzionamento del semaforo intelligente prevede che le violazioni siano soggette a sanzione non solo al superamento dell’area di incrocio, ma anche in caso di superamento della linea di arresto a semaforo rosso per mancato rispetto della segnaletica orizzontale.

In caso di passaggio col rosso la multa va da 167 a 665 euro (ridotti del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione) ai quali si aggiunge la decurtazione di 6 punti dalla patente (in caso di recidiva nel biennio successivo si applica anche la sospensione della patente da uno a tre mesi. Se ci si limita a superare lo stop (basta una ruota per le moto, due ruote per le auto) la multa è di 42 euro (ridotta a 29,40 se si paga entro 5 giorni) e scatta la decurtazione di 2 punti dalla patente. I semafori T-Red ad oggi non rilevano le infrazioni per il mancato rispetto delle corsie di canalizzazione.

I nuovi semafori smart in Valbisagno arrivano dopo quello attivato il 1° gennaio (ed entrato a regime il 15 gennaio) a San Martino all’incrocio tra corso Europa, via Mosso e via Scribanti.