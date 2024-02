In funzione i nuovi semafori “intelligenti” in Val Bisagno, due settimane di test senza sanzioni

Genova. E’ iniziata questo lunedì 5 febbraio la fase di test, non sanzionatoria, dei due nuovi semafori intelligenti posizionati in Val Bisagno dal Comune.

I semafori smart si trovano da oggi agli incroci tra: via Canevari, corso Montegrappa, ponte Castelfidardo e corso De Stefanis, via Bertuccioni.

Gli impianti entreranno in funzione dopo le due settimane di test, lunedì 19 febbraio, giorno in cui inizieranno a essere sanzionate le infrazioni.

Come noto, il funzionamento del semaforo intelligente prevede che le violazioni siano soggette a sanzione non solo al superamento dell’area di incrocio, ma anche in caso di superamento della linea di arresto a semaforo rosso per mancato rispetto della segnaletica orizzontale.

Come nella foto in apertura dell’articolo: quell’auto, se non si fosse stati in un periodo di test, sarebbe stata multata.

I nuovi semafori smart tra Marassi e Staglieno arrivano dopo quello attivato il 1 gennaio (ed entrato a regime il 15 gennaio) a Levante all’incrocio tra corso Europa, via F.S.Mosso e via Scribanti.