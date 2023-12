Il Rapallo Pallanuoto si aggiudica il derby con il Bogliasco: tre punti e secondo posto in classifica

Rapallo. Il derby ligure è ancora gialloblu. Le ragazze di Coach Antonucci impongono la legge del “Poggiolino” al Netafim Bogliasco, vincendo 13 a 10 l’ultimo impegno dell’anno solare, prima della lunga sosta per gli impegni delle nazionali, si ritorna in vasca il 24 febbraio. Un match divertente e giocato con una buona intensità, partenza sprint delle padrone di casa che sul + 5 abbassano i ritmi e l’attenzione, consentendo ad un agguerrito Bogliasco di riportarsi sul -1, prima del nuovo e definitivo allungo delle padrone di casa.

LA PARTITA

Partono forte le padrone di casa che vanno all’intervallo lungo con un eloquente +5 di vantaggio (9-4). Aggiudicandosi i primi due quarti con i risultati di 5 -3 e 4-1 con la tripletta di Bianconi, le doppiette di Kudella e Vomastkova e le reti di Marcialis e Zanetta, a cui rispondono Millo, Di Maria, Paganello e Nesti. Al cambio vasca il Rapallo trova il massimo vantaggio con il gol dell’ex Giulia Lombella (10-4) e abbassa i giri del motore. Il Bogliasco non ci sta’, e guidato da capitan Millo con una doppietta e i centri di Rogondino e Mauceri, piazza un parziale di 4 -1 (10-8). L ‘ultimo quarto si apre con le ragazze di Coach Sinatra ancora all’ arrembaggio, al penalty trasformato da capitan Gitto (11-8) rispondono Nesti e Spampinato per l’11 a 10, poi le speranze bogliaschine si infrangono sulla doppietta di FantaCarolina che tinge la Liguria di giallo blu con il definitivo 13 a 10.

TABELLINO

RPN – Bogliasco 13-10 (5-3; 4-1; 1-4; 3-2)

Superiorità numeriche: Rapallo 5/12 + un rigore sbagliato (Bianconi parato da Uccella) uno segnato da Gitto. Bogliasco 3/9. Uscita per limite di falli Carpaneto (B) nel quarto tempo.

Spettatori 100 circa

Arbitri: Sponza, Savino

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Queste le dichiarazioni di Coach Luca Antonucci che ci raccontano la gara e tracciano un bilancio di questa prima parte di stagione: “Una buona partita fino al cambio vasca, poi un terzo quarto disastroso, dove abbiamo concesso goal facili e qualcuno anche fortunoso. Abbiamo buttato via almeno quattro/cinque occasioni clamorose, due contro uno e uno contro zero che ci avrebbero permesso di chiudere molto prima il match, poi abbiamo gestito bene l’ultima frazione di gioco vincendo con merito. Senza voler fare nessuna polemica, ho constatato ancora una volta la difficoltà nel leggere il metro arbitrale adottato, che cambia repentinamente da un tempo all’altro: si passa dal fischiare tutto, al concedere troppo, con il rischio di rendere nervosa anche una partita sostanzialmente corretta come quella di oggi. Servono assolutamente un cambio di tendenza e maggiore uniformità di giudizio almeno nella singola partita, per non andare a scapito del gioco e dello spettacolo. Con oggi si chiude la prima parte di questa stagione, tre punti importanti con cui confermiamo un secondo posto a tre punti dalla prima, accesso alle finali di coppa Italia, quindi un bilancio sicuramente positivo. Ora sarà importante gestire questa lunga sosta e prepararci al meglio per riprendere con il giusto piglio il nuovo anno”.

È la volta del centroboa del Rapallo Daniela Vomastkova: “La nostra ultima partita del 2023. Siamo arrivate a questo appuntamento sapendo che sarebbe stata difficile, perché era un derby molto sentito e perché di fronte avremmo trovato un Bogliasco in molto cresciuto. Abbiamo conquistato altri tre punti importanti ancora una volta con un gioco di squadra. Siamo riuscite a rimanere tutte concentrate e a chiudere questa prima parte di stagione a soli tre punti dall’ Ekipe capolista”.