Genova. Il Genoa va sotto di un gol e recupera nella ripresa, dando filo da torcere alla Juventus. Finisce 1-1 al Ferraris dopo una partita non bellissima e con poche occasioni da gol. La squadra di Gilardino ha giocato con orgoglio e testa senza gli svarioni che avevano caratterizzato tanti finali di partita nelle giornate precedenti.



Genoa che era andato sotto nel primo tempo per un calcio di rigore trasformato da Chiesa, atterrato da Martinez e scaturito da un errore di Badelj che ha involontariamente servito Vlahovic.

Dopo un primo tempo soporifero, con le due squadre molto chiuse e i rossoblù che non riescono a innescare né Gudmundsson né Messias, arriva il cambio decisivo per il Genoa: entra Ekuban per Vasquez e dopo tre minuti è proprio lui a servire Gudmundsson al centro dell’area per il pareggio, che arriva in scivolata.

Allegri cambia Vlahovic con Milik e Kostic con Weah, ma la musica non cambia, anzi è il Genoa a mettere Bani in condizioni di colpire di testa da ottima posizione sbagliando mira. Nel finale ci vuole un miracolo di Martinez per salvare il risultato su colpo di testa di Bremer. Stavolta gli ultimi dieci minuti sono affrontati con grande cipiglio e attenzione dai giocatori di Gilardino e l’1-1 è così il risultato finale.

94′ Corner per la Juventus, ma il Genoa libera di testa. Martinez esce e lancia Gudmundsson, Szczesny esce dall’area e mette in fallo laterale. Massa fischia la fine

92′ Messias ha i crampi, entra Haps

91′ Ulteriori proteste dopo che Gudmundsson viene atterrato in zona d’attacco e Massa non fischia

90′ Tre minuti di recupero

90′ Grandi proteste del Genoa con Malinovskyi ammonito per un fallo su Yildiz con i rossoblù che erano già lanciati in contropiede

89′ Corner per la Juventus e Martinez fa il miracolo su Bremer togliendo la palla praticamente già in porta colpita di testa dal difensore

87′ Nella Juventus esce Cambiaso per Yildiz, qualche fischio per lui

87′ Girata di Ekuban su assist

86′ Cross dalla sinistra di Cambiaso troppo lungo per Milik

84′ Cambio nel Genoa: fuori Sabelli, dentro Vogliacco

79′ Chiesa, libero sulla sinistra, tenta subito un destro a giro che però viene deviato da Malinovskyi in corner. Sulla battuta è Messias a liberare di testa

77′ Bani! Sulla battuta di Gudmundsson il difensore viene lasciato libero, ma non salta, si piega per colpire di testa e mette alto da ottima posizione

76′ Corner guadagnato dal Genoa dopo che Ekuban ha salvato una palla sulla riga di fondo

74′ Ammonito Badelj per una scivolata in ritardo

73′ Iling-Junior entra per Miretti

71′ Giallo anche per Milik per aver atterrato Malinovskyi. L’ucraino batte il calcio piazzato senza centrare la porta

70′ Ammonito Mckennie per proteste su un fallo fischiatogli da Massa

68′ Nella Juventus doppio cambio: fuori Kostic per Weah e Vlahovic per Milik

63′ Danilo devia in angolo un cross di Gudmundsson. Sulla battuta dell’islandese la Juventus libera l’area, Frendrup rimette in mezzo per un colpo di testa di Bani facile preda di Szczesny

61′ Ammonizione per Danilo, che atterra Ekuban

59′ De Winter chiude la porta e salva in angolo un tentativo di cross e aizza il pubblico

55′ Sabelli a terra dolorante per un fallo che per Massa ha commesso lui

53′ Martinez salva su Vlahovic: con una mano toglie la palla destinata all’attaccante pronto a battere a rete

51′ Genoa che rischia ancora per una palla regalata: la leggerezza è di Martinez che dà il pallone a Chiesa, ma stavolta lo spagnolo esce e respinge il pallone

49′ Pareggio del Genoa! Gudmundsson insacca in scivolatasu assist proprio di Ekuban che lo ha liberato in mezzo all’area

46′ Si riparte con un cambio: entra Ekuban per Vasquez. Palla al Genoa.

Primo tempo che termina con la Juventus in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Chiesa. Penality favorito da un erroraccio di Badelj che ha involontariamente servito Vlahovic con il numero nove che vede Chiesa libero in area, atterrato da un’uscita disperata di Martinez.

Partita poco spettacolare con le due squadre comunque molto chiuse e Genoa che non riesce a trovare il guizzo per mettere in difficoltà la Juventus. Gli uomini di Allegri stravincono sul piano fisico e non disdegnano difendere anche tutti dietro la linea della palla quando attacca il Genoa. Gilardino dovrà osare qualcosa di più per tentare di riagguantare la partita.

45′ Un minuto di recupero

44′ Vasquez rimette in mezzo un pallone dalla linea di fondo verso il centro dell’area per Gudmundsson, che però non ci arriva

34′ Corner per il Genoa, ancora un cross dalla destra che viene deviato in angolo da Danilo, sugli sviluppo la palla arriva a Vasquez che prova la botta col sinistro, alta

28′ Chiesa spiazza Martinez infilando la palla nell’angolo alla destra di Martinez. Juventus in vantaggio

27′ Calcio di rigore per la Juventus: Badelj sbaglia tutto e serve involontamente Vlahovic, l’attaccante appoggia per Chiesa che viene atterrato in area da Martinez

22′ Occasione Juventus: cross dalla tre quarti di Chiesa, la palla arriva a Vlahovic che la tocca al centro dell’area, contrastato da Dragusin, spedendola sopra la traversa

18′ Cross di Badelj verso l’area di rigore, c’è una deviazione e il Genoa guadagna un altro angolo. Sul cross di Gudmundsson ci arriva De Winter di testa, ma non inquadra la porta

16′ Corner per il Genoa dopo un colpo di testa di un difensore bianconero su calcio piazzato battuto da Gudmundsson a cercare Dragusin

14′ Tentativo dalla linea di fondo di Chiesa, tiro potente che Martinez respinge in angolo sul primo palo

13′ Genoa molto coperto, schierato a quattro dietro, con Vasquez che si abbassa molto a fare il quinto quando la Juventus ha il pallone

8′ Corner guadagnato dalla Juventus: discesa di Cambiaso sulla destra, Vasquez devia in corner il tentativo di cross. Sugli sviluppi il Genoa conquista palla, ma non concretizza la ripartenza

7′ Prime fasi di studio e primo tiro in porta di Malinovskyi dalla distanza. La conclusione è centrale, para a terra Szczesny

1′ Partiti con palla alla Juventus che attacca verso la Sud

Genoa con la terza maglia accolto da una coreografia nella Nord: la bandiera di Genova con la scritta F.C. Genoa 1893, sotto uno sventolio di vessilli e un Grifone in gradinata superiore

Tutto pronto al Ferraris per l’anticipo della sedicesima giornata di Serie A: Genoa e Juventus si sfidano con due assenze importanti. Retegui nel Genoa e Rabiot nella Juve. Nei rossoblù rientrano Bani e Malinovskyi che viene schierato mezz’ala, almeno sulla carta. Gudmundsson e Messias più avanzati.

Nel pre-partita saluto dei piccoli dell’Acg con cappello da Babbo Natale e l’enorme bandiera di Dario Bianchi sventolata sul campo.

Genoa: Martinez, Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli (84′ Vogliacco), Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez (46′ Ekuban); Gudmundsson, Messias (92′ Haps)

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames.

Juventus: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso (87′ Yildiz), McKennie, Locatelli, Miretti (74′ Iling-Junior), Kostic (63′ Weah), Vlahovic (63′ Milik), Chiesa.

Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Nicolussi, Nonge Boende.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: Badelj (G); Danilo, Mckennie, Milik (J)

Spettatori: 5455 biglietti venduti di cui 2032 ospiti, 27777 abbonati, totale presenze 33.232