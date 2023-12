Genoa, Gilardino: “Pareggio che vale moltissimo, i ragazzi meritavano una serata così”

Genova. Un pareggio d’oro, che vale ancora di più perché guadagnato dopo che la squadra è andata sotto di un gol. Un pareggio prezioso nonostante sia arrivato in casa, per la caratura dell’avversario. Un pareggio che mette a tacere tante voci che giravano attorno a mister Gilardino. Proprio un cambio, quello di Ekuban a inizio ripresa, è stato determinante per cambiare la partita. Il giocatore di origine ghanese è l’autore dell’assist del pareggio di Gudmundsson e anche per lui la serata ha il sapore di rivincita dopo un secondo tempo ben giocato con la soluzione di Messias a sinistra che è stata felice.

“Ho chiesto ai ragazzi personalità, coraggio, proposta di gioco, palla a terra − dice Gilardino in conferenza stampa – ci siamo riusciti a tratti molto bene, siamo partiti con due attaccanti come Gudmundsson e Messias abbiamo lavorato bene a terra, con Badelj, Malinovskyi e Frendrup abbiamo trovato linee di passaggio. Nella ripresa dovevamo cambiare qualcosina per avere peso davanti, fisicità. Ekuban è entrato bene, ha lavorato per la squadra. Gli avevo chiesto di attaccare profondità e lo ha fatto. I ragazzi meritavano una serata di questo tipo, è stata la migliore risposta”.

Sui cambi Gilardino ribadisce: “Avevo chiesto anche ieri un cambio di marcia e ho avuto una grande risposta, ne ero certo. Vedo lavorare tutti al massimo, nel percorso di crescita di una squadra ci possono essere degli intoppi e questa squadra ha sempre creato occasioni da gol”.

L’impressione è effettivamente che il Genoa a volte rischi quasi più di farsi male da solo, come è accaduto in occasione del primo gol: “È volontà mia ed è nelle caratteristiche dei giocatori, lo facciamo anche nella quotidianità allenamenti un tipo di gioco con la proposta da Martinez. È chiaro che si può rischiare qualcosa, potevamo essere più lucidi nell’uscita. Bisogna però dare atto alla squadra che la Juve quando va sopra di un gol è difficilissimo rimontare, va sottolineato. Siamo entrati in campo con un altro piglio e voglia forte di andare a riprendere“.

Gilardino spiega che nell’intervallo ha cercato di dare grande fiducia alla squadra e ai singoli giocatori: “La partita potevamo andarla a riprendere, serviva maggior fiducia da qualche singolo interprete e i ragazzi hanno risposto. Il calcio però è veloce, ora giochiamo tra 5 giorni a Sassuolo. Questo risultato ci dà convinzione, possiamo lavorare con entusiasmo”.

Un pareggio che, sottolinea il mister, “vale moltissimo dopo che a Frosinone e a Monza siamo usciti con zero punti. Significa tanto contro una grande squadra e dobbiamo andare a vedere tutte le cose fatte, le imperfezioni che ci possono stare dentro una partita del genere”.

Il risultato con la Juve conferma che il Genoa si trova meglio con le grandi: “Soprattutto in casa abbiamo fatto più punti rispetto a quando abbiamo giocato con squadre che lottano per salvarsi. In una stagione è un percorso di crescita che dobbiamo fare come squadra e come team. Ci sono tanti giocatori nuovi, alcuni non sono riusciti a giocare tutti insieme, è un dato di fatto, alcuni infortuni, e all’interno di una stagione capitano questi tipi di momenti, deve capitare meno, per questo serve un certo tipo di atteggiamento e attenzione sempre”.

Stavolta negli ultimi minuti è arrivata una parata decisiva di Martinez: “Sono situazioni che se gli vai troppo dietro generano paura, ansia, bisogna essere sempre cauti e realisti per affrontare certi tipi di dinamiche. Non capita solo a noi. Dobbiamo migliorare e non prendere gol, mai”.

Gilardino non commenta invece gli episodi contestati a fine gara con un mani di Bani in area di rigore su cross di Cambiaso al 54′ e con un cartellino rosso non dato a Malinovskyi dopo l’intervento su Yildiz al 93′.