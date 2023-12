Campionato Invernale del Tigullio: Capitani Coraggiosi, Sease e Alegher..do vincono la prima manche

Lavagna. Capitani Coraggiosi, Sease e Alegher,, Do. Sono loro i vincitori della prima manche del 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. Ben nove le prove (con tre scarti) nei primi due mesi della rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio. Sabato e domenica particolarmente intensi con due regate per giornata, prima grazie alla tramontana di 20 nodi e poi al vento da est-sud est di nodi.

“Non potevamo francamente chiedere di più a questi tre week end di Invernale – sorride Franco Noceti -. Le classifiche, in ragione di tutte queste prove disputate tra ieri e oggi, presentano anche delle sorprese. Voglio condividere con tutto il mio staff la soddisfazione di aver vissuto queste giornata emozionanti e spettacolari in mare e ringraziare tutti gli equipaggi per il loro grande impegno. Ci salutiamo per le vacanze natalizie e ci diamo appuntamento tra poco più di un mese nel nuovo anno”. Questo pomeriggio, nei locali del Circolo Nautico Lavagna, la cerimonia di premiazione.

Nella class ORC A-B è festa per Capitani Coraggiosi, l’X 41 di Felcini e Santoro (Yacht Club Chiavari), primo davanti all’eterno rivale Chestress 3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) e a Skarp, Landmark 43 di Federico Borromeo (CV Erix). Il sorpasso si concretizza grazie ai tre successi e a un terzo posto firmati da Felcini e Santoro tra sabato e domenica mentre Ghislanzoni colleziona un primo e tre secondi posti. Nella class ORC C-D cambio della guardia e vittoria di manche per Sease, il Farr 30 di Giacomo Loro Piana (Yacht Club Costa Smeralda).Un filotto con 4 vittorie permette a Loro Piana di scattare avanti e precedere Sangria, l’Elan 31 di Carlo Sebastiano Tadeo (Forza e Coraggio Le Grazie), tre volte secondo nel week end, e Gilles, il Melges 24 di Marcello Caldonazzo Arvedi (YCI), Tra i due litiganti il terzo gode nella classe J80 Libera. Impresa portata a termine da Alegher..do di Enrico De Marchi (YC Chiavari): poker di successi per il sorpasso, secondo posto per Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) e terzo per Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente).

Appuntamento nel nuovo anno con la seconda manche nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio, sabato 3 e domenica 4 febbraio, sabato 17 e domenica 18 febbraio (giornata di premiazione). La data di chiusura delle iscrizioni per la seconda manche è venerdì 19 gennaio.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte al Campionato, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico. Il Comitato Circoli Velici Tigullio è composto da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.