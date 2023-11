Al Campionato Invernale del Tigullio sorridono Chestress 3, Gilles e Jeniale! 

Tigullio. Una prova sabato con venticinque nodi di tramontana e una domenica con vento di minore (12-13 nodi) intensità per il secondo fine settimana del 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. Prosegue la rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio nell’ambito di giornate fredde e soleggiate dove armatori ed equipaggi continuano a metter in mostra grande perizia marinaresca nella navigazione lungo i percorsi tecnici ideati e messi in pratica dallo staff del deus ex machina Franco Noceti.

“Siamo soddisfatti perché siamo assolutamente in linea con le previsioni di una manifestazione in grado di offrire ai regatanti le migliori condizioni per gareggiare e vivere giornate a tutta Vela sotto il segno dell’amore e della passione per la propria disciplina – sorride Noceti – Le classifiche sono contraddistinte dal consueto equilibrio, nel week end prenatalizio avremo i vincitori della prima manche al termine di altre sfide in acqua molto accese”

Nella classe ORC A-B a vincere sono prima Skarp, il Landmark 43 di Federico Borromeo (CV Erix) e poi To Be, l’Italia 11.98 di Stefano Rusconi (Yacht Club Italiano) ma, in virtù dei due secondi posti collezionati, è Chestress 3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), a spiccare il volo verso la leadership della classifica generale. To Be e Capitani Coraggiosi, l’X 41 di Felcini e Santoro (Yacht Club Chiavari), sono rispettivamente staccati di 5 e 9 punti. Da segnalare nelle regate del weekend anche i terzi posti di Aia De Ma, il Pinguin 38 di Luca Olivari (YC Chiavari).

Passando alla classe ORC C-D un primo e un secondo posto rafforzano Gilles, il Melges 24 di Marcello Caldonazzo Arvedi (YCI) di stretta misura (un punto) avanti in classifica generale davanti a Sease, il Farr 30 di Giacomo Loro Piana (Yacht Club Costa Smeralda), sabato secondo e domenica terzo. Melgina, il Melges 24 di Paolo Brescia (YCI), si attesta dietro i due battistrada grazie a un quarto posto e al successo di domenica. Una vittoria e un terzo posto spingono in alto Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente) nella J 80 Libera anche se a condurre la generale è sempre Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante), oggi secondo dietro Alegher,,do di Enrico De Marchi (YC Chiavari)

Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 si concluderà la prima manche con anche la cerimonia di premiazione. Poi appuntamento nel nuovo anno con la seconda manche nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio, sabato 3 e domenica 4 febbraio, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 (giornata di premiazione). La data di chiusura delle iscrizioni per la seconda manche è venerdì 19 gennaio 2024.