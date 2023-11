Genoa. Sotto l’ala di Gilardino, l’allenatore protegge le sue punte e ai tifosi: “Sostenete tutti i giocatori”

Vigilia di campionato per il Genoa. Domani sera al Ferraris la delicata sfida salvezza contro il Verona. Vincere significherebbe affrontare la sosta in buona posizione potendo preparare serenamente le sfide a Frosinone ed Empoli, perdere avrebbe l’effetto opposto. Torna Bani, ma il Genoa sarà privo di Messias e Retegui. Proprio su come ovviare all’assenza della punta italoargentina si è centrata la conferenza stampa di oggi.

Gilardino è persona sobria anche nelle dichiarazioni e non si lascia certo andare a frasi ad effetto. Ma le parole spese sull’importanza di Puscas ed Ekuban all’interno del gruppo e il messaggio lanciato ai tifosi di “sostenere tutti i giocatori” sono facilmente accostabili e sintetizzabili nella richiesta di supportare due giocatori che devono ritrovarsi. E lo devono fare rapidamente visto che alternative non ce ne sono. Da quanto emerso sembrerebbe che uno dei due potrebbe partite titolare, accantonando la soluzione Malinovskyi e consentendo così a Gudmundsson di poter agire più indietro come meglio nelle sue caratteristiche.

ATTENZIONE AL VERONA

“L’arrabbiatura della sconfitta di Cagliari si deve tramutare in energia positiva – commenta-. Dobbiamo avere un approccio feroce alla gara. Giocheremo contro una squadra ferita, da quattro giorni in ritiro. Il Verona ha dimostrato di avere dei valori a inizio campionato. Sappiamo che non sarà semplice. Arrivano da un periodo negativo di risultati ma non di prestazioni. Hanno giocatori con grande struttura fisica e hanno scelta in avanti con attaccanti con caratteristiche diversa tra cui scegliere”.

SENZA MESSIAS E RETEGUI QUALE SOLUZIONE IN AVANTI?

“Sto facendo valutazioni confrontandomi con lo staff – prosegue l’allenatore rossoblù -. Chiedo a chi verrà allo stadio di aiutare ogni ragazzo. Sia chi entrerà sia chi parte dall’inizio. Abbiamo bisogno dei tifosi in questo momento. Abbiamo la percezione che si tratta di un momento particolare. Un match che deve dare spunti e punti. Puscas ed Ekuban sono giocatori importanti per questa squadra. Si allenano forte tutti i giorni. Lavorano bene sia di gruppo sia singolarmente, abbiamo lavorato con entrambi singolarmente in questi giorni. La squadra li deve mettere nelle condizioni migliori. Devono fare le cose che sanno e le cose che chiedo loro di fare. Fisicamente? Stanno entrambi bene, farò delle valutazioni su uno dei due. Sarebbe peggio, ho detto a Puscas, se non si trovasse in situazioni da goal. Bisogna pensare a lottare, correre per la squadra, tenere palla, pulire palloni e attaccare con ferocia l’area. Malinovskyi, può essere un’opzione all’inizio o a partita in corsa”.

TANTI MARGINI

Viene fatto notare all’allenatore che sta giocando con l’80% della squadra scorso anno. Gilardino risponde così: “È la verità e penso che sia merito di tutti se abbiamo fatto questi punti. Il nostro è un percorso lungo di crescita. Dico ai ragazzi che bisogna crescere in fretta. Retegui, Messias, Malinovskyi al 100% e non solo completerebbe un pacchetto di squadra discreto, importante. Bisogna capire i dettagli e valutare i tempi della partita“.