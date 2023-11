Genoa-Hellas Verona, arbitra Orsato: coi rossoblù ha il cartellino facile

Genova. Sarà Daniele Orsato di Schio. Orsato sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Dario Cecconi (Empoli) e Christian Rossi (La Spezia) ad arbitrare la sfida di venerdì sera del Genoa contro l’Hellas Verona alle 20:45.

Come quarto ufficiale, l’incarico è stato conferito all’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. La direzione della video assistenza è stata assegnata all’arbitro Vmo Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, con la collaborazione dell’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

I precedenti dell’esperto fischietto con il Genoa sono in equilibrio tra vittorie e sconfitte (11 ciascuna) e 14 pareggi per un totale di 36 partite dirette come arbitro. Il Genoa è la settima squadra per numero di direzioni e una delle più flagellate dal punto di vista dei cartellini gialli, ben 108 (quinto posto) che diventa un secondo posto se si rapporta il numero di cartellini con le partite arbitrate: tre a partita in media, solo l’Empoli fa peggio con 3,1 (ma solo 9 le partite arbitrate).

Solo 10 le partite dirette con il Verona in campo: 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

In vista del match sono due gli allenamenti ancora in agenda. Stamattina tattica nella riunione di apertura lavori a Villa Rostan. Poi le rappresentazioni di assetto sul terreno di gioco.

Intanto prosegue la prevendita. Al Ticket Office al Porto Antico possibilità di acquistare, come nel match-day allo stadio, i tagliandi senza tessera Dna Genoa.

In Gradinata Zena e Gradinata Laterale è attiva la promozione che prevede l’ingresso gratuito per gli under 14, presentando al Ticket Office del Porto Antico, il biglietto o l’abbonamento intestato a un adulto per quei settori. La prevendita ospiti chiude alle 19 di giovedì.

Statistiche

Il Genoa ha diffuso anche alcune statistiche collegate a queste prime 11 giornate nella massima serie. Il Genoa è sesto nella graduatoria dei pali colpiti (6) con una media di 0,54. A livello individuale sono parecchi i giocatori ben posizionati nelle classifiche di merito in diversi ruoli. Tra questi Dragusin spicca come leader nelle respinte difensive di testa ed è nella top 3 di quelle totali. Frendrup è primo per contrasti (47) e palloni rubati (44), inoltre secondo per duelli vinti (82) dietro allo juventino Rabiot. Albert, miglior marcatore islandese di sempre nel nostro campionato, è secondo per numero di dribbling riusciti (22) dietro al napoletano K’varatskhelia.