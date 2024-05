Massi e alberi crollano sulla carreggiata: frana cade sulla statale sopra Chiavari

Aggiornamento ore 8.15 – A causa della frana, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 523 “Del Colle di Cento Croci” al km 86,400 in località Castiglione Chiavarese (Genova). Per quanto riguarda la viabilità alternativa si possono percorrere strade locali: via Papa Giovanni XXIII per chi proviene da Varese Ligure, e Strada locale località Casali per chi proviene da Sestri Levante.

Chiavari. Questa notte i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla strada statale 523, in località Ciazze nel comune di Castiglione Chiavarese, per una frana che ha trascinato sulla sede stradale massi e alberi.

Sul posto diverse squadre di pompieri insieme ai tecnici di Anas: dopo la bonifica della carreggiata, con le prime luci dell’alba sono iniziate le verifiche del versante per capire l’entità dell’evento e le possibilità di intervento.

La circolazione sulla strada è stata interrotta per diverse ore, mentre in queste prime ore del mattino si stanno valutando eventuali limitazioni. Per fortuna non si registrano feriti.