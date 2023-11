Genoa, giusto spostare Gudmundsson pur di non mettere Puscas o Ekuban?

Gudmundsson ha giocato più avanti e le idee in mezzo hanno latitato contro il Cagliari. L’islandese però è così forte da essere riuscito comunque a inventare un gran goal nell’unica situazione disponibile. Gilardino ha optato per affiancargli un centrocampista (Malinovskyi) costringendolo quindi ad alzare il raggio d’azione perché privo di Retegui e Messias. Ma è stata la mossa giusta?

La soluzione è plausibile e in un certo senso legittimata dagli episodi. Difficilmente infatti Puscas o Ekuban avrebbero effettuato lo stesso tocco di Gudmundsson che ha portato al momentaneo 1 a 1. Inoltre, Puscas ha gettato alle ortiche un’occasione ghiotta.

Tuttavia, sulla bilancia bisogna mettere il fatto che l’islandese si è “perso” schiacciato in avanti insieme all’impalpabile Malinovskyi, anch’egli fuori ruolo, e che senza l’assurdo “colpo di testa in scivolata” (difficile da descrivere come movimento) di Goldaniga che ha propiziato la rete anche il suo voto in pagella sarebbe stato negativo.

Viene quindi da chiedersi se tutto sommato un Gudmundsson valorizzato al massimo non “valga bene” un Puscas in avanti. Il Genoa ha nel talento numero 11 il suo punto di forza e forse non conviene sacrificarlo pur di non schierare le punte di ruolo per quanto dimostratesi inadeguate. Anche perché senza le iniziative di Gudmundsson la squadra è apparsa parecchio insipida in fase propositiva, non aiutata da un 3-5-2 sulla carta che diventa 5-3-2 rendendo faticosissimo l’assalto all’area avversaria con un numero congruo di uomini.

In attesa dei recuperi di Retegui e Messias, il passo falso in terra sarda ha comunque lanciato un messaggio chiaro alla società. Serve un centravanti di scorta per evitare un campionato tribolato. Il Cagliari, ad esempio, ne ha quattro contando Luvumbo, Pavoletti, Lapadula e Petagna.

Il lavoro di Gilardino rimane comunque positivo. Certo, il gioco non è spettacolare come non lo era in Serie B, ma il gruppo è coeso e dà battaglia su tutti i campi. Anche sfortuna per il Grifone, che nelle prime giornate ha affrontato quasi tutte le big mentre adesso deve affrontare una serie di scontri salvezza senza il bomber italoargentino.