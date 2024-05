Riapre oggi il Genoa club Sestri Ponente dedicato a “Milio Parodi”

Genova. Era stato uno dei punti di riferimento per le trasferte dei genoani anche nei periodi più bui, organizzando vere e proprie carovane quando invece le cose andavano bene o c’era da portare il proprio supporto alla squadra come i 19 pullman per lo spareggio a Firenze nel 1995.

Emilio Parodi, anima del Genoa club Bonilauri di Sestri Ponente, era morto il 27 dicembre 2018 e dopo circa un anno il club aveva chiuso i battenti. Ora il sodalizio rinasce con appunto l’intitolazione a Milio (così era soprannominato) Parodi e apre oggi nella nuova sede di via Paglia 80r.

Festa di tesseramento dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19 di oggi, 3 maggio.

Questo il manifestino con cui è stata annunciata la riapertura