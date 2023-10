Genova. Attimi di paura giovedì mattina in piazza Sturla per un‘auto che ha preso fuoco in strada, con fiamme e fumo che hanno letteralmente invaso mezzo quartiere.

L’incendio è divampato intorno alle 9: secondo le prime informazioni, l’auto avrebbe iniziato a emettere fumo mentre era in marcia, spingendo l’uomo alla guida ad accostare. Ma in pochissimi secondi le fiamme hanno avvolto il veicolo, distruggendolo completamente.

Paura e apprensione per i residenti della zona, visto che il rogo si è sviluppato sotto alcune case e davanti agli esercizi commerciali come bar e tabacchino, in quel momento gremiti di persone. “Le fiamme sono arrivate al secondo piano, a circa 8 metri di altezza – racconta Serena Finocchio, consigliera municipale e residente della zona – L’intervento dei vigili del fuoco è stato ovviamente risolutivo e provvidenziale, come al solito. Il problema sono le tempistiche: i pompieri sono dovuti arrivare da Staglieno, impiegandoci almeno 20 minuti”. Per fortuna non si registrano feriti.

Una considerazione che rilancia un problema legato a tutto il levante cittadino: “Quesa parte della città ha bisogno di un distaccamento dei vigili del fuoco, oggi non è successo nulla, ma non si può rischiare. Serve che il trasferimento nella caserma Mendoza venga sbloccato il prima possibile”.