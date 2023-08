Incendio a Cornigliano, a fuoco quattro auto in via San Giovanni d’Acri: indagini in corso

Genova. Incendio di auto in sosta la scorsa notte in via San Giovanni d’Acri a Cornigliano. Quattro le macchine che hanno preso fuoco, per cause ancora da chiarire.

È successo intorno alle 3.00 nelle vicinanze della rimessa Amt. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con due mezzi e in breve tempo sono riusciti ad aver ragione delle fiamme.

Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per capire l’origine dell’incendio, che potrebbe essere di matrice dolosa. Non è la prima volta che Cornigliano diventa protagonista di raid incendiari notturni.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza in via precauzionale, ma non risultano persone coinvolte.