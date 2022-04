La caserma Mendoza ospiterà la sede dei vigili del fuoco. La Casa del Soldato sarà centro di formazione - Genova 24

Genova. Nella riunione di giovedì scorso, la Giunta comunale ha approvato un provvedimento con il quale si concede la Caserma Mendoza di Sturla ai Vigili del Fuoco, per realizzare la nuova caserma del Corpo, mentre la Casa del Soldato, precedentemente assegnata, verrà utilizzata come centro di formazione aperto anche alla cittadinanza.

Confermate quindi le indiscrezioni che Genova24 aveva pubblicato in anteprima lo scorso dicembre, che vedevano nello stabile concesso attualmente ai carabinieri il posto ideale per una nuova sede di levante dei pompieri.. «Sono particolarmente lieto di questa decisione, attraverso cui abbiamo messo convintamente a disposizione dei Vigili del Fuoco la ex Caserma Mendoza per un significativo progetto di riqualificazione, già finanziato, che consentirà l’insediamento di un presidio importantissimo per tutto il quartiere di Sturla che farà il paio con la riqualificazione, sempre a Sturla, della ex Casa del Soldato che sarà adibita ad attività di formazione dei Vigili del Fuoco con spazi aperti al quartiere – ha spiegato l’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi – Si tratta di due investimenti per il quale voglio ringraziare il Ministero dell’interno e il Governo tutto che, una volta in più, manifesta la sua fiducia alla città di Genova».

Soddisfazione anche da parte di Claudio Manzella dirigente generale dei Vigili del Fuoco, che aggiunge: «La ex Caserma Mendoza soddisfa tutte le esigenze necessarie ad ospitare il Distaccamento Levante, realizzato a seguito della tragedia del Ponte Morandi, e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, mentre nella Casa del Soldato verrà installato il laboratorio radio per il nostro servizio di telecomunicazioni e verrà anche riservato uno spazio aperto al quartiere, con il “servizio scuola sicura” che coinvolge i bambini e i ragazzi in pratiche legate alla sicurezza e alle esercitazioni anti incendio».