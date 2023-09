Giovanili del Genoa alla Sciorba, Genoa Sportcity replica a Barabino: “A oggi nessun accordo oltre il 31 marzo 2025”

Genova. Dopo l’annuncio di Barabino & Partners dell’accordo di sponsorizzazione delle giovanili del Genoa sino all’under 12 e il conseguente ritorno alla Sciorba da parte delle giovanili rossoblù, arriva una puntualizzazione da parte di Genoa Sporcity srl, che gestisce a tutti gli effetti l’impianto della val Bisagno e che mette i puntini sulle “i”, smentendo in parte la comunicazione di Barabino & Partners arrivata il 25 settembre.

“Fino al 31 marzo 2025, attualmente in forza di un rapporto contenzioso, Barabino & Partners spa ha la disponibilità parzialmente oraria, per alcuni giorni della settimana dell’impianto. Oltre a tale data, allo stato, nessun ulteriore impegno è stato assunto con i soggetti citati nel comunicato”, scrive Genoa Sportcity srl, società consortile che nel 2013 si è aggiudicata la gestione dell’Impianto Polisportivo La Sciorba.

Nel comunicato dello scorso 25 settembre, le due società specificavano che l’accordo firmato dal Club Ceo del Genoa, Andrés Blàzquez, e dal fondatore e amministratore delegato di Barabino & Partners, Luca Barabino, ha una durata biennale, per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, con diritto di opzione per la stagione 2025/2026. L’intesa prevede l’assegnazione a Barabino & Partners della qualifica di “Front Jersey Sponsor” della Cantera rossoblù, e che a partire dall’attuale stagione sportiva le maglie degli oltre 150 giovani calciatori delle leve Under 8, Under 9, Under 10, Under 11 e Under 12, unitamente a tecnici e dirigenti, riporteranno il marchio di Barabino & Partners.

Nell’ambito dello stesso accordo il settore giovanile del Genoa “torna a calcare il terreno di gioco e utilizzare le strutture dell’impianto ‘La Cantera Stadium B&P’, messo a disposizione da Barabino & Partners in virtù del contratto che la stessa ha in essere con il gestore per le suddette due stagioni sportive”, usufruendo così nuovamente della Sciorba, che “grazie a investimenti significativi fatti dal concessionario, si presenta dopo oltre 30 anni dalla nascita interamente trasformato in terreno sintetico di ultima generazione”.

Dichiarazioni cui Genoa Sportcity srl ha replicato seccamente: “L’unico concessionario dell’impianto Polisportivo ‘La Sciorba’ è Genoa Sportcity srl. Fino al 31 marzo 2025, attualmente in forza di un rapporto contenzioso, Barabino & Partners spa ha la disponibilità parzialmente oraria, per alcuni giorni della settimana del predetto impianto. Oltre a tale data, allo stato, nessun ulteriore impegno è stato assunto con i soggetti citati nel richiamato comunicato”.

Tradotto in parole povere, Barabino & Partners – sottolineano da Genova Sportcity – potrà sì usufruire del campo della Sciorba, ma con limitazioni. Non solo dal punto di vista dell’utilizzo settimanale, ma anche sul fronte delle stagioni sportive. Nel comunicato congiunto, le due società fanno riferimento a un “diritto di opzione” per la stagione 2025/2026, ma la data messa sul tavolo dal consorzio è quella del 31 marzo 2025, che rientra nella stagione 2024/2025. Se il contratto decadesse, come previsto sino a oggi, a marzo 2025, non solo non sarebbe compresa la stagione 2025/2026 (che inizia a settembre 2025 per concludersi a giugno 2026), ma non sarebbe terminata neppure la stagione precedente.

Nodo della questione sembra essere dunque il “diritto di opzione” citato da Genoa Fcf e Barabino&Partners, che Genoa Sportcity ha indirettamente smentito sottolineando che dal primo aprile 2025 “nessun ulteriore impegno è stato assunto con i soggetti citati nel richiamato comunicato”.